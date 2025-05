Medizinisches Cannabis: Cantourage Group SE erzielt Rekordumsatz und Profit!

Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE, betonte, dass Profitabilität für das Unternehmen keine Zukunftsperspektive, sondern bereits Realität sei. Er hob hervor, dass das Unternehmen durch seine internationale Marktpräsenz, zuverlässige Lieferketten und einen klaren Qualitätsanspruch, der es von der Konkurrenz abhebt, substantielles Wachstum generiert. Cantourage arbeitet mit über 60 Cannabis-Anbauern aus 18 Ländern zusammen und gewährleistet höchste pharmazeutische Qualitätsstandards entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das Produktportfolio umfasst getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol, was die Diversifikation und Anpassungsfähigkeit des Unternehmens an verschiedene Marktsegmente unterstreicht.

Die Cantourage Group SE, ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich medizinisches Cannabis, hat im ersten Quartal 2025 ein starkes und profitables Wachstum verzeichnet. Laut vorläufigen, internen Zahlen erzielte das Unternehmen eine EBITDA-Marge zwischen 11 und 13 %. Der Umsatz überstieg 25 Millionen Euro, und bis Ende April 2025 summierten sich die Erlöse bereits auf über 36 Millionen Euro. Diese Ergebnisse belegen die wirtschaftliche Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die anhaltend hohe Nachfrage in den Kernmärkten von Cantourage.

Die Cantourage Group SE wurde 2019 gegründet und ist seit dem 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert, wo sie unter dem Kürzel „HIGH“ geführt wird. Die positive Umsatzentwicklung und die solide EBITDA-Marge sind Indikatoren für die erfolgreiche Umsetzung der Unternehmensstrategie und die Fähigkeit, in einem dynamischen Marktumfeld zu wachsen.

Die vorgelegten Finanzkennzahlen sind vorläufig und basieren auf internen Berechnungen, die noch nicht geprüft oder konsolidiert wurden. Änderungen im Rahmen des Abschlussprozesses sind möglich, und die Angaben stehen unter rechtlichem Vorbehalt.

Insgesamt zeigt die Cantourage Group SE, dass sie in der Lage ist, nicht nur in einem wachsenden Markt für medizinisches Cannabis zu bestehen, sondern auch profitabel zu arbeiten. Dies könnte das Unternehmen in eine starke Position für zukünftiges Wachstum und Expansion bringen, während es weiterhin auf Qualität und Zuverlässigkeit setzt.

Die Cantourage Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,49EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2025, 07:48 Uhr) gehandelt.