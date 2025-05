Bilfinger SE: Stimmrechtsanteil steigt auf 5,04% – Rückkauf von Aktien!

Am 20. Mai 2025 veröffentlichte die Bilfinger SE eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG, die eine europaweite Verbreitung zum Ziel hatte. Diese Mitteilung informierte über eine Änderung der Stimmrechtsanteile, die durch den Erwerb von Aktien und die Ausübung von Finanzinstrumenten zustande kam. Der Emittent, Bilfinger SE, hat seinen Sitz in Mannheim, Deutschland, und ist unter der LEI-Nummer 529900H0HULEN2BZ4604 registriert.

Die Mitteilung kam zustande, weil JPMorgan Asset Management (UK) Limited, mit Sitz in London, am 15. Mai 2025 die Schwelle von 3% der Stimmrechte überschritt. Der Gesamtanteil der Stimmrechte beträgt nun 5,02%, während der Anteil an Instrumenten bei 0,02% liegt, was zu einem Gesamtanteil von 5,04% führt. Dies stellt eine Erhöhung im Vergleich zur letzten Mitteilung dar, in der der Anteil bei 4,98% lag.