Provinzial Konzern: Rekordwachstum und innovative Lösungen für 2024!

Der Provinzial Konzern hat im Geschäftsjahr 2024 ein bemerkenswertes Wachstum erzielt, mit Gesamtbeitragseinnahmen von über 7 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 7 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Besonders stark wuchs das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft, das um 8 % auf 4,7 Milliarden Euro zulegte. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich auf 87,9 %, was deutlich unter dem Marktdurchschnitt von 96 % liegt. Dies ist ein Indikator für die Effizienz des Unternehmens in einem Jahr mit vergleichsweise wenigen Schäden, obwohl die Bruttoaufwendungen für Versicherungsfälle um 3,7 % auf 2,94 Milliarden Euro stiegen.

Die Provinzial konnte zudem fast 500.000 Neukunden gewinnen, was die Gesamtzahl der Kunden auf 5,27 Millionen erhöhte. Die positive Entwicklung ist sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft zu verzeichnen, wobei die Wohngebäudeversicherung mit einem Plus von 9,9 % besonders hervorzuheben ist. Auch in anderen Bereichen wie Kraftfahrt und Hausrat gab es erfreuliche Zuwächse.