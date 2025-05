Novem Group lädt zur Ergebnispräsentation 2024/25 – Jetzt anmelden!

Die Novem Group hat ihren Hauptsitz in Luxemburg und ist bekannt für ihre Verwendung von hochwertigen Materialien wie Echtholz, Aluminium, Carbon und Premium-Synthetik. Das Unternehmen beliefert eine Vielzahl von führenden Premium-Automobilherstellern weltweit und hat sich seit seiner Gründung im Jahr 1947 in Vorbach, Deutschland, kontinuierlich global ausgeweitet. Aktuell beschäftigt Novem etwa 4.900 Mitarbeiter an 12 Standorten in Ländern wie Deutschland, Italien, Tschechien, Slowenien, China, den USA, Honduras und Mexiko. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von über 635 Millionen Euro.

Zusätzlich zur Einladung zur Präsentation hat die Novem Group auch eine Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung ihrer Finanzberichte herausgegeben. Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird am 26. Juni 2025 sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache veröffentlicht. Die Berichte werden auf der Investor Relations Website des Unternehmens zur Verfügung stehen.

Für weitere Informationen können Interessierte die Website von Novem besuchen oder sich direkt an die Abteilung Investor Relations wenden. Die Kontaktperson ist Mareike Völker, die unter der angegebenen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse erreichbar ist.

Insgesamt zeigt die Novem Group S.A. durch ihre kontinuierliche Expansion und Innovationskraft, dass sie gut positioniert ist, um in der dynamischen Automobilbranche weiterhin erfolgreich zu agieren.

Die Novem Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 4,30EUR auf Lang & Schwarz (22. Mai 2025, 07:49 Uhr) gehandelt.