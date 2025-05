BlackRock erhöht Stimmrechtsanteil an Nemetschek SE: Wichtige Einblicke!

Am 20. und 21. Mai 2025 veröffentlichte die Nemetschek SE, ein Unternehmen mit Sitz in München, zwei Stimmrechtsmitteilungen gemäß § 40 Abs. 1 WpHG. Diese Mitteilungen wurden durch die EQS Group übermittelt und dienen der europaweiten Verbreitung. Der Hauptinhalt der Mitteilungen bezieht sich auf Änderungen der Stimmrechtsanteile, die durch BlackRock, Inc., eine in Wilmington, Delaware, ansässige Gesellschaft, gemeldet wurden.

In der ersten Mitteilung vom 20. Mai 2025 wird berichtet, dass BlackRock am 15. Mai 2025 eine Schwellenberührung erreicht hat. Der Anteil der Stimmrechte von BlackRock an der Nemetschek SE beträgt nun 7,04 %, was einen Anstieg im Vergleich zur vorherigen Mitteilung darstellt, in der der Anteil bei 7,08 % lag. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich auf 115.500.000. BlackRock hält 8.131.774 Stimmrechte direkt und 117.013 Stimmrechte über Finanzinstrumente, was insgesamt 7,14 % ergibt.