Scout24 SE: Erfolgreicher Aktienrückkauf stärkt Investorvertrauen!

Am 19. Mai 2025 veröffentlichte die Scout24 SE eine Zulassungsfolgepflichtmitteilung gemäß der EU-Verordnung Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052. Im Zeitraum vom 12. bis 16. Mai 2025 erwarb das Unternehmen im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms insgesamt 14.929 Aktien. Diese Rückkäufe wurden über verschiedene Handelsplattformen durchgeführt, darunter CEUX, TQEX und XETA, und erfolgten ausschließlich durch ein beauftragtes Kreditinstitut.

Die Details der Rückkäufe sind wie folgt: Am 12. Mai wurden 4.404 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittskurs von etwa 107,50 Euro zurückgekauft. Am 13. Mai erwarb Scout24 4.543 Aktien zu einem ähnlichen Preisniveau. Am 14. Mai betrug das aggregierte Volumen 3.799 Aktien, wobei der Durchschnittspreis leicht anstieg. Am 15. Mai stieg der Kurs weiter, und es wurden 1.842 Aktien zurückgekauft. Am letzten Tag des Berichtszeitraums, dem 16. Mai, erwarb das Unternehmen 341 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 115,40 Euro. Insgesamt wurden seit Beginn des Rückkaufprogramms am 7. April 2025 bis zum 16. Mai 48.628 Aktien zurückgekauft.