Umsatzrückgang bei AUSTRIACARD: Chancen in digitalen Technologien!

Am 19. Mai 2025 veröffentlichte die AUSTRIACARD HOLDINGS AG ihren Quartalsbericht für das erste Quartal 2025. Der Konzern verzeichnete einen Umsatzrückgang von 10 % auf 82,6 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr, was hauptsächlich auf die Normalisierung des türkischen Zahlungskartenmarktes zurückzuführen ist. In den letzten fünf Jahren hatte dieser Markt ein bemerkenswertes Wachstum von 52 % erlebt, was nun jedoch zu einem Rückgang der Lagerbestände führte.

Trotz des Rückgangs im Gesamtumsatz konnte das Unternehmen in bestimmten Bereichen positives Wachstum verzeichnen. So stieg der Umsatz im Segment „Digital Technologies“ um 21,5 % auf 7,2 Millionen Euro, unterstützt durch die Implementierung digitaler Lösungen in Griechenland und Rumänien. Auch der Bereich „Document Lifecycle Management“ wuchs um 8,2 % auf 31 Millionen Euro. Im Gegensatz dazu sank der Umsatz im Bereich „Identity & Payment Solutions“ um 22,4 % auf 44,4 Millionen Euro, was die Herausforderungen im türkischen Markt widerspiegelt.