SBO AG: Resiliente Leistung trotz Ölpreisrückgang – Ausblick bleibt optimistisch!

Die Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) hat im ersten Quartal 2025 eine resilienten Leistung gezeigt, trotz eines herausfordernden globalen Marktumfelds, das von sinkenden Ölpreisen und Handelskonflikten geprägt ist. Der Umsatz belief sich auf 129,2 Millionen Euro, was einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr darstellt (146,7 Millionen Euro). Der Rückgang in der Precision Technology-Division (PT) um 29,7 % wurde jedoch teilweise durch ein Wachstum von 10,5 % in der Energy Equipment-Division (EE) kompensiert. Der Auftragseingang lag bei 108,3 Millionen Euro, was ebenfalls unter dem Vorjahreswert von 118,6 Millionen Euro liegt.

Das EBITDA reduzierte sich auf 26,4 Millionen Euro, während die EBITDA-Marge auf 20,4 % anstieg. Das Betriebsergebnis (EBIT) sank auf 18,3 Millionen Euro, jedoch verbesserte sich die EBIT-Marge auf 14,2 %. Das Ergebnis nach Steuern betrug 13,0 Millionen Euro, was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der freie Cashflow verbesserte sich signifikant auf 13,3 Millionen Euro, was auf einen geringeren Bedarf an Working Capital zurückzuführen ist.