Metaplanet - Wie MicroStrategy nur auf japanisch?

Sie nennen sich bereits selbst "Metaplanet - Bitcoin Treasury Company" und verfügen bereits über etwa 7.800 BTC, was aktuell über 800 Mio US-Dollar entspricht. Diese Bestände machen Metaplanet zum größten öffentlichen Bitcoin-Halter in Asien und gar zum zehntgrößten weltweit. Wahnsinn! Dabei hat das Unternehmen ambitionierte Ziele.

Auch an der Börse sorgt die neue Strategie für Furore, denn die Aktie stieg im Jahresvergleich um über mehrere tausend Prozent und erreichte am 21. Mai ein Hoch von über 900 Yen. Zwischenzeitlich kam es zu Handelsunterbrechungen an der Tokioter Börse und Spekulationen über einen Short Squeeze machen die Runde.