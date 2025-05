Ucore Rare Metals - Durchbruch bei der Verarbeitung Seltener Erden

Begleiten Sie uns auf unserer Reise in die bahnbrechende Arbeit von Ucore Rare Metals (TSXV UCU / WKN A2QJQ4) im Bereich der Seltenerdverarbeitung und deren Potenzial, die weltweite Knappheit an kritischen Mineralien zu beheben.

Angesichts der jüngsten Exportbeschränkungen Chinas für wichtige Seltenerdelemente ist die innovative Rapid SX-Technologie von Ucore Rare Metals bereit, den Sektor zu revolutionieren. Entdecken Sie, wie das Unternehmen seine Spitzentechnologie nutzt, um Seltene Erden wie Samarium, Dysprosium und Terbium, die für Hightech-Anwendungen und die Verteidigung von entscheidender Bedeutung sind, effizient zu trennen und zu veredeln.

Erfahren Sie mehr über die Expansionspläne des Unternehmens, einschließlich seiner Aktivitäten in Louisiana und zukünftiger Projekte in Europa, während Ucore Rare Metals auf den groß angelegten kommerziellen Einsatz zusteuert. Verpassen Sie nicht diesen detaillierten Einblick in die Zukunftsaussichten von Ucore Rare Metals und seine wichtige Rolle in der globalen Lieferkette.

Hier geht es zum Video:

https://goldinvest.de/video/ucore-rare-metals-durchbruch-bei-der-verar ...

Anmerkung der Redaktion: Kurz nachdem wir das obige Interview mit dem Ucore-CEO führten, erhielt das Unternehmen die Zusage über 18,4 Mio. USD Förderung durch das US-Verteidigungsministerium!

Hier mehr erfahren:

USA stellen Ucore 18,4 Mio. USD für Kommerzialisierung der Seltenen Erden-Technologie RapidSX zur Verfügung!

