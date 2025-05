Wells Fargo droht jetzt Pullback

Nach einem erfolgreichen Ende des zurückliegenden Abwärtstrends durch einen Sprung über die Hürde von rund 70,00 US-Dollar gelang es der Wells-Fargo-Aktie in der Summe auf 76,58 US-Dollar und damit leicht über die erste Zielzone von 75,38 US-Dollar anzusteigen. Nun aber nehmen Investoren Geld vom Tisch und schicken die Aktie in Richtung der zuletzt gerissenen Kurslücke zwischen 73,14 und 74,07 US-Dollar talwärts. Investierte Anleger sollten einen Teil ihrer Gewinne nun sichern oder einen kompletten Ausstieg in Erwägung ziehen. Eine neuerliche Long-Chance ergibt sich nach aktueller Auswertung zwischen 70,00 und 72,00 US-Dollar bei Wells Fargo, von wo aus im Anschluss die Rekordstände bei 81,50 US-Dollar aus Februar dieses Jahres in Angriff genommen werden könnten.

Trading-Strategie: