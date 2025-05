K+S gibt wieder Gas

Der erfolgreiche Ausbruch über das Trigger-Niveau verlaufend um den EMA 200 sowie der Kursmarke von 15,00 Euro ist nun auch auf Wochenschlusskursbasis eingetütet worden. Grundsätzlich wird für den Düngemittelhersteller kurzfristig Kurspotenzial an 16,71 und mittelfristig 18,30 Euro gesehen und eignet sich immer noch für einen Long-Einstieg. Auch ein kleinerer Pullback konnte in der abgelaufenen Handelswoche beobachtet werden und verlief ebenfalls erfolgreich. Ins bärische Lager würde die Aktie dagegen erst unter einem Niveau von 13,50 Euro drohen einzutauchen, in der Konsequenz müssten Abschläge zurück auf 12,00 Euro zwingend eingeplant werden. Aktuell zeigen sich allerdings keine derartigen Signale, die auf eine solche Entwicklung schließen lassen würden.

Trading-Strategie: