Tesla ade, Xpeng olé? Analyst sieht 76-Prozent-Kurspotenzial bei China-Stromer

Die Aktie des chinesischen Elektroautobauers Xpeng gehört an der Börse zu den Gewinnern des Jahres. Seit Jahresbeginn steht in Hongkong ein Kursplus von rund 80 Prozent zu Buche – und Analysten trauen dem Papier noch deutlich mehr zu.

Kay Hian, Analyst bei der United Overseas Bank, sieht das Kursziel beispielsweise bei 150 Hongkong-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 76 Prozent entspricht. Begründet wird diese Einschätzung mit einem starken Produktzyklus, einem klaren Fahrplan zur Profitabilität sowie technologischen Fortschritten bei autonomen Fahrsystemen. In der jüngsten Analyse, aus der CNBC zitiert, heißt es: "Wir erwarten, dass Xpeng im vierten Quartal 2025 die Gewinnschwelle erreicht und ab dem ersten Quartal 2026 profitabel wirtschaftet."

Nach den Zahlen hat auch die Bank of America (BofA) ihr Kursziel für die Aktie des chinesischen Elektroautoherstellers XPeng von 27 auf 29 US-Dollar angehoben und ihre Kaufempfehlung bekräftigt.

Tatsächlich raten derzeit die Mehrheit der Analysten zum Kauf der Xpeng-Aktie. Laut MarketScreener empfehlen derzeit 20 von 29 Analysten den Kauf beziehungsweise das Aufstocken. Acht raten zum Halten und einer zum Verkauf.

Laut den Experten seien neue Fahrzeugmodelle wie die Massenmarke MONA, das High-End-Modell X9 mit fortschrittlichem Autopiloten sowie überarbeitete Versionen von G7 und P7 die zentralen Wachstumstreiber. Noch in diesem Jahr will Xpeng mit der Serienfertigung von Fahrzeugen mit Level-3-Autonomie beginnen. Dies stellt einen wichtigen Technologiesprung dar und dürfte auch die Marge verbessern. UOB Kay Hian rechnet für das Jahr 2025 mit einer „schrittweisen Steigerung der Bruttomarge“, die durch Skaleneffekte und den wachsenden Anteil höherpreisiger Modelle getragen wird.

Auch der Ausblick auf das zweite Quartal unterstützt die optimistische Haltung: Mit bis zu 108.000 Auslieferungen erwartet Xpeng eine mehr als doppelt so hohe Zahl wie im Vorjahr. Der Umsatz soll bei 17,5 bis 18,7 Milliarden Yuan liegen und damit über dem Marktkonsens.

Bereits im ersten Quartal zeigte sich der Trend: Der Umsatz verdoppelte sich, die Bruttomarge stieg von 12,9 Prozent auf 15,6 Prozent und der Verlust konnte mehr als halbiert werden. Für viele Analysten ist damit der Wendepunkt greifbar.

An der US-Börse legte die Aktie zuletzt um 13 Prozent auf 22,25 US- Dollar zu. Die japanische Investmentbank Nomura sieht das Kursziel der US-Notierung sogar bei 30 US-Dollar. Laut China-Auto-Analyst Joel Ying ist die Xpeng-Rally noch nicht am Ende – der nächste Impuls werde von neuen MONA-Modellen kommen.

Im Vergleich zu BYD (+74 %) und Li Auto (+22 %) hat Xpeng damit nicht nur die beste Performance des Jahres hingelegt, sondern weckt auch die größten Hoffnungen der Analysten.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion