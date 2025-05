UBS stuft Freenet Namensaktien auf 'Neutral' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. In den meisten Bereichen habe der Mobilfunkanbieter die Erwartungen verfehlt, schrieb Polo Tang in einer am Donnerstag vorliegenden …