Pyrum: Potenzial noch deutlich unterschätzt

Laut SMC-Research ziehen bei Pyrum die Erlöse an, im letzten Jahr habe das Wachstum 76 Prozent auf 2,0 Mio. Euro betragen. Damit seien die ursprünglichen Erwartungen aber noch verfehlt worden, da die Mahl- und Pelletieranlage für rCB einen Engpass dargestellt habe. Dieser werde im laufenden Jahr mit der Inbetriebnahme einer deutlich größeren Maschine voraussichtlich behoben.

Nach Darstellung von SMC-Research hat Pyrum den Umsatz im letzten Jahr um 76 Prozent gesteigert, für 2025 steht nach der Inbetriebnahme von zwei neuen Produktionslinien ein weiterer Schub an. 2026 soll dann der Break-even beim EBITDA und 2027 beim Nettoergebnis erreicht werden. SMC-Analyst Holger Steffen sieht das Potenzial von Pyrum an der Börse noch deutlich unterschätzt und stuft die Aktie weiter mit „Speculative Buy“ ein.

Da die Produktionslinien zwei und drei inzwischen im Regelbetrieb laufen, werde das für einen weiteren Umsatzschub sorgen, das Management erwarte einen Anstieg auf 4,5 bis 6,0 Mio. Euro. Das EBIT werde mit geplanten -8,5 bis -10,5 Mio. Euro noch deutlich im negativen Bereich bleiben, was sich aber im Anschluss schnell ändern solle. Für 2026 habe die Gesellschaft bereits ein ausgeglichenes EBITDA und für 2027 den Break-even beim Jahresüberschuss in Aussicht gestellt.

Die Basis dafür werde in diesem Jahr gelegt: Beim neuen Werk in Perl-Besch könnte ebenso der Baustart erfolgen wie bei den ersten beiden Partnerprojekten. Zur Finanzierung des Ausbaus der eigenen Kapazitäten arbeite das Unternehmen aktuell an umfangreichen Finanzierungsmaßnahmen.

Die Analysten sehen Pyrum damit auf einem guten Weg. Mit der Erreichung der skizzierten Meilensteine könnte das Unternehmen auch an der Börse neu bewertet werden. Nach einer moderaten Aktualisierung ihres Modells sehen die Analysten den fairen Wert aktuell bei 52,80 Euro und damit um mehr als 60 Prozent über dem aktuellen Kurs.

Nach Einschätzung der Analysten werde das Potenzial des Geschäftsmodells von Pyrum an der Börse noch deutlich unterschätzt. Das sollte sich mit den nächsten Fortschritten ändern, daher sehen sie aktuell eine gute Einstiegsgelegenheit und bestätigen das Votum „Speculative Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.05.2025 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 22.05.2025 um 6:40 Uhr fertiggestellt und am 22.05.2025 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/05/2025-05-22-SMC-Update-Pyrum_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 52,80 Euro