Bergbaukonzern Rio Tinto vor Chefwechsel

Miraflor schrieb 05.12.24, 22:41

...in 3-4 Explorer investieren????

Da kann ich nur vor warnen, wenn du Anfänger beim Aktienhandel bist. Bei Explorern musst/solltest du nicht nur viele Kenntnisse über die einzelnen Explorer haben, sondern auch über die Erze/Mineralien. So, wie viele Explorer beworben werden gibt es nicht umsonst den Begriff über stupid german money. Bei den aktuellen Rohstoff/RE-Preisen ist die Finanzierung der Explorer recht schwierig und erfolgt über Risikokapital welches weit über den marktüblichen Zinssätzen erfolgt. ....oder z.T. über das Geld der Kleinanleger. Kredite, Bohrungen, Machbarkeitsstudien etc zu finanzieren, kosten sehr viel Geld und dadurch wird es zu einigen Verwässerungen kommen. Wenn du auch noch in gleich mehrere Explorer investieren willst, bindest du viel Kapital und du musst dir bewußt sein, dass du nachkaufen musst, um den Durchschnittskurs ggfls zu senken. Schau dir mal nur die Rare Earth und Lithiumexplorer an. Aber nicht die Charts, da sie durch die vielen Verwässerungen wenig aussagekräftig sind.

Ich bin jetzt schon seit ca 35 Jahren als Kleinanleger an der Börse aktiv und habe mehr Verluste als Gewinne eingefahren, obwohl ich meine Kenntnisse über RE/Lithium und Edelmetallexplorer und alles was dazu gehört, nicht als schlecht einschätze. Rio und andere Rohstoffflagschiffe explorieren auch, aber die finanzieren es ohne Risikokapital und mit z.T. eigenen Mitteln.

.....aber jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen.

DYOR Miraflor