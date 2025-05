United 'eine Schande für sich selbst' - Coach will bleiben

BILBAO (dpa-AFX) - Das verlorene Finale in der Europa League gegen den Ligarivalen Tottenham Hotspur schmerzte Manchester Uniteds Trainer Rúben Amorim sehr. Unter zwei Bedingungen würde der 40 Jahre alte Portugiese seinen Posten bei United umgehend räumen: "Wenn der Vorstand und die Fans der Meinung sind, dass ich nicht der Richtige bin, werde ich am nächsten Tag gehen", sagte Amorim.

Er sei aber von seinem Job überzeugt und werde auch seine Arbeitsweise nicht ändern. Einfach so aufgeben will Amorim nach einer verheerend schlechten Saison des 20-maligen englischen Fußball-Meisters nicht. In der Tabelle der Premier League belegt Manchester United vor dem letzten Spieltag den 16. Rang - zumindest absteigen kann der Traditionsclub nicht mehr, ebenso wie die Spurs, die sogar noch einen Platz schlechter sind.