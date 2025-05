Rabot Energy und Jackery sorgen mit der Integration dynamischer Stromtarife in den neuen HomePower 2000 Ultra für maximale Effizienz

Das kaskadierbare Balkonsolarsystem HomePower 2000 Ultra punktet nicht nur mit einem hohen Solarertrag bei 2.000 Watt PV-Eingangsleistung, sondern vor allem mit seiner bidirektionalen Lademöglichkeit und einer smarten Energieverwaltung zur Senkung der Stromkosten. Dank der App-gestützten Steuerung und der neuen nahtlosen Integration dynamischer Stromtarife von Rabot Energy, greifen Nutzerinnen und Nutzer automatisiert immer auf die kostengünstigste Energie zurück. Mit Rabot Energy kann das System nach optional festgelegten Tarifschwellen in Niedrigpreisperioden Ökostrom laden und in Hochpreisperioden entladen. Dazu ruft das System automatisch die Echtzeit-Strompreise des Anbieters ab und ermittelt mithilfe von KI-Algorithmen den optimalen Lade-/Entladeplan - und das in mehreren Zyklen pro Tag, ohne dass Anpassungen erforderlich sind. So bietet der Jackery HomePower 2000 Ultra auch bei schlechtem Wetter und in der dunklen Jahreszeit ein hohes Kosteneinsparpotenzial über die Eigennutzung von Solarenergie hinaus. Entsprechend wird jede gespeicherte Kilowattstunde effizient genutzt und damit die Anschaffung des HomePower 2000 Ultra schneller amortisiert.

Ein Beitrag zur Energiewende

„Unsere Partnerschaft mit Jackery ist ein wichtiger Schritt hin zu intelligenteren und nachhaltigeren Energielösungen für Haushalte in ganz Deutschland. Durch die direkte Integration unserer dynamischen Stromtarife in das Energiemanagementsystem von Jackery ermöglichen wir es den Kundinnen und Kunden maximale Kosteneinsparungen zu erzielen und ihren Energieverbrauch im Einklang mit dem Rhythmus von Wind und Sonne zu gestalten", sagt Jan Rabe, CEO von Rabot Energy.