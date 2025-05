The Platform Group: Neue Fulfillment-Lösung revolutioniert Markt! Die The Platform Group AG setzt mit der Gründung der TPG Fulfillment GmbH in Gladbeck neue Maßstäbe in der Logistik. Mit einem beeindruckenden Logistiklager von 12.000 m² und einer täglichen Kapazität von 12.500 Paketen bietet das Unternehmen …