Navitas-Aktie explodiert nach Mega-Deal mit Nvidia um bis zu 190 Prozent!

Die Aktie von Navitas Semiconductor hat sich am Mittwoch nachbörslich mehr als verdoppelt. Grund ist eine neue Partnerschaft mit Nvidia. Gemeinsam wollen die Unternehmen eine neue Stromversorgung für leistungsstarke KI-Rechenzentren entwickeln. Die Aktie legte nachbörslich über 190 Prozent auf 5,54 US-Dollar zu.

Ziel ist eine deutlich leistungsfähigere Stromversorgung. Statt wie bisher mit 54 Volt soll mit 800 Volt gearbeitet werden. Das spart Platz, Kupfer und Energie. Nvidia will damit laut eigener Aussage "die End-to-End-Energieeffizienz um bis zu 5 Prozent verbessern, die Wartungskosten um 70 Prozent senken und die Kühlkosten durch den direkten Anschluss einer Hochspannungs-Gleichstromarchitektur (HVDC) an die IT- und Rechenracks reduzieren".

Die Anleger sind begeistert: Die Aktie zählt zu den größten Tagesgewinnern an der Nasdaq. Auch Analysten zeigen sich optimistisch, Plattformen wie Seeking Alpha empfehlen den Kauf.

Bereits im April hatte Navitas eine Kooperation mit GigaDevice gemeldet. Damals ging es um ein gemeinsames Labor für neue Chip-Entwicklungen – auch da legte die Aktie zu.

Navitas selbst übertraf zuletzt die Umsatzprognosen für das erste Quartal und rechnet für das laufende Vierteljahr mit Einnahmen von 14 bis 15 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen hält über 300 Patente und bietet eigenen Angaben zufolge die einzige 20-jährige Garantie auf seine GaNFast®-Technologie.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion