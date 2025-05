Integral Metals ermittelt anhand fortschrittlicher geochemischer Analysen ein Gebiet von Interesse auf dem Projekt Burntwood

Calgary, Alberta, 22. Mai 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, die Ergebnisse eines umfassenden geochemischen Gesteinsprogramms bekannt zu geben, das auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Seltenerdmetall-(REE)-Projekt Burntwood im Norden Manitobas durchgeführt wurde. Diese Arbeiten erfolgten im Rahmen der Explorationsstrategie des Unternehmens, die darauf abzielt, genauere Vektoren für REE-reiche Zonen in Zusammenhang mit Karbonatit- und Syenitintrusionen zu ermitteln.

Das Projekt Burntwood befindet sich über einem strukturell komplexen alkalischen Intrusionssystem, das lamellierte Syenite und lokalisierte Karbonatitphasen birgt. Integral absolvierte 2024 detaillierte Untersuchungen auf einem Raster, um ein besseres Verständnis des Mineralpotenzials dieses Systems zu erlangen. Dabei wurden über dem Intrusivkomplex 438 Gesteinsproben entnommen, die einer geochemischen Analyse unterzogen wurden.

Die Laborergebnisse bestätigten erhöhte Konzentrationen leichter Seltenerdelemente (LREE), wobei der Gehalt der gesamten REE (ΣREE) in einigen Proben mehr als 3.800 ppm betrug. Mehrere Proben enthalten Lanthanwerte von mehr als 1.000 ppm und Cer-Konzentrationen von über 2.500 ppm; sie gehören damit zu den höchsten dieses Datensatzes. Diese mit Seltenerdmetallen angereicherten Gesteine stehen auch in Verbindung mit erhöhten Konzentrationen von Indikatorelementen wie Strontium, Barium, Niob und Thorium. Anreicherungen dieser Elemente finden sich häufig in REE-Systemen, die in Karbonatit lagern.

Integral machte von der Principal Component Analysis (PCA) und k-Means-Clustering Gebrauch, um die Komplexität zu verringern und Muster zu isolieren, die auf eine Mineralisierung hinweisen. Mit diesem multivariaten Vorgehen konnte ein ausgeprägtes geochemisches Cluster von Proben (Cluster B - Syenitmineralisierung) mit erhöhten REE- sowie hohen Strontium- und Bariumwerten und einer Abreicherung von Zirkonium und Hafnium identifiziert werden. Dieser geochemische Fingerabdruck steht im Einklang mit einer Karbonatit-Affinität. Durch die Überlagerung mit Proben, deren Gesamt-REE-Werte über dem 95. Perzentil liegen, wurde ein Gebiet von Interesse (Abbildung 1) innerhalb des alkalischen Komplexes ermittelt, das als höffig für eine REE-Mineralisierung gilt.