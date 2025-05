Zumeist Verluste nach Kursrutsch an den US-Börsen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die deutlichen Kursverluste an den US-Börsen haben am Donnerstag auch die meisten asiatischen Börsen belastet. Hintergrund sind die zunehmenden Sorgen der Anleger wegen des steigenden US-Staatsdefizits. Marktbeobachter sahen insbesondere die geplanten deutlichen Steuersenkungen und eine schleppend verlaufene Auktion von US-Staatsanleihen als Auslöser für die kräftigen Kursabschläge. Die Renditen legten im Gegenzug deutlich zu. Höhere Zinsen lassen generell Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren weniger attraktiv erscheinen.

Am Anleihemarkt besteht die Sorge, dass das US-Steuergesetz in den kommenden Jahren Billionen von US-Dollar zu den ohnehin schon hohen Haushaltsdefiziten hinzufügt - und das in einer Zeit, in der das Interesse der Anleger an US-Anlagen weltweit nachlässt.