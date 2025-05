Jamie Dimon warnt vor Stagflation: "Kein Sweet Spot" für die US-Wirtschaft

Jamie Dimon, der Chef von JP Morgan, sieht die US-Wirtschaft in einer riskanten Lage und warnt vor einer möglichen Stagflation. In einem Bloomberg-Interview auf dem Global China Summit in Shanghai bezeichnete er die wirtschaftlichen Risiken als erheblich: geopolitische Spannungen, steigende Haushaltsdefizite und anhaltender Inflationsdruck. Die momentane Lage sei alles andere als ein "Sweet Spot".

Angesichts dieser unsicheren Rahmenbedingungen lobte Dimon die zurückhaltende Haltung der US-Notenbank. Die Fed hat die Zinsen bislang stabil gehalten und wartet angesichts gemischter Signale vom Arbeitsmarkt und der Inflation ab. Die Angst vor einem gleichzeitigen Anstieg von Inflation und Arbeitslosigkeit, dem klassischen Stagflationsszenario, wächst.