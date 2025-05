Google-Deal verpasst Warby-Parker-Aktie einen zweistelligen Push

Das Besondere an der geplanten Brille: Sie soll auf Android XR basieren, Googles Betriebssystem für erweiterte Realität, und den hauseigenen KI-Assistenten Gemini enthalten. Damit sichert sich Warby Parker eine direkte Verbindung zum aktuell größten Trend an der Börse – künstlicher Intelligenz.

Im Rahmen der Vereinbarung stellt Google bis zu 150 Millionen US-Dollar zur Verfügung. Die Hälfte der Summe fließt in die Entwicklung einer neuen Produktlinie smarter Brillen, der Rest ist an das Erreichen definierter Meilensteine gebunden. Die ersten Modelle sollen laut Unternehmensangaben "nach 2025" auf den Markt kommen.

Die Reaktion am Markt fiel entsprechend euphorisch aus. In wenigen Tagen schoss die Aktie um circa 17 Prozent in die Höhe. Auf Monatssicht steht nun ein Plus von etwa 40 Prozent. Analysten sehen weiteres Potenzial.

Mark Altschwager von Baird hob hervor, dass die Partnerschaft nicht nur Warby Parkers Markenbekanntheit steigern, sondern auch eine neue Einnahmequelle erschließen könnte. Er sieht ein Kursziel von 24 US-Dollar und somit ein Aufwärtspotenzial von knapp 20 Prozent.

Ähnlich äußerte sich Oliver Chen von TD Cowen, der das Kursziel ebenfalls auf 24 US-Dollar anhob. Langfristig könnte Warby Parker laut Chen von einem boomenden Markt für Smart Glasses profitieren, der in den Vereinigten Staaten bis 2030 ein Volumen von bis zu vier Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Auch Citi-Analyst Paul Lejuez zeigte sich vorsichtig optimistisch. Er hob sein Kursziel auf 22 US-Dollar an und betonte, dass die geplanten KI-Brillen den adressierbaren Markt für Warby Parker deutlich vergrößern könnten. Jim Duffy von Stifel sieht mit seinem Kursziel von 21 US-Dollar zwar nur begrenztes kurzfristiges Potenzial, lobt aber die Positionierung von Google und Warby Parker im rasant wachsenden Wearables-Segment.

Dana Telsey von der Telsey Advisory Group sieht in der Partnerschaft einen strategischen Meilenstein:

"Die Investition zeigt das Vertrauen, das Google in Warby Parker setzt, um die nächste Generation intelligenter Brillen auf den Markt zu bringen."

Auch wenn die Markteinführung erst nach 2025 erwartet wird, geht Telsey davon aus, dass die Technologie schon im Vorfeld für Aufmerksamkeit sorgen und die Frequenz in den Warby-Showrooms erhöhen werde.

Fazit

Die Wall Street bleibt vorerst optimistisch. Der Konsens unter den von LSEG befragten Analysten lautet "Buy". Sollte die Partnerschaft mit Google wie erhofft zünden, könnte Warby Parker mehr als nur ein modischer Brillenanbieter sein.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





