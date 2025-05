Flytxt kündigt strategische KI-Kooperationen in Schlüsselmärkten an, um Co-Innovation und Wertschöpfung voranzutreiben

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Flytxt

(https://flytxt.ai/) , ein Pionier im Bereich der agentenbasierten KI-Lösungen

für Abonnementunternehmen , kündigte heute eine wichtige Initiative zur

Ausweitung seiner Marktpräsenz durch eine Reihe strategischer

Go-to-Market-Partnerschaften an, die auf der Veranstaltung SynergyX Partnership

Day am 28. April 2025 in Dubai vorgestellt wurden. Diese Partnerschaften zielen

darauf ab, Innovationen in Branchen wie Telekommunikation, BFSI, Einzelhandel,

Behörden, Gastgewerbe und Gesundheitswesen zu beschleunigen, indem die KI von

Flytxt in neue Anwendungsfälle und Lösungen eingebettet wird, die auf bestimmte

Märkte zugeschnitten sind.



Diese Ankündigung markiert den offiziellen Start neuer Partnerschaften in

Europa, dem Nahen Osten und Australien mit Organisationen, welche die Einführung

der KI von von Flytxt im öffentlichen und privaten Sektor vorantreiben werden.

Die Kooperationen sind auf gegenseitige Wertschöpfung ausgerichtet: Flytxt

bringt die KI-Technologie ein, während die Partner domänenspezifische

Anwendungsfälle entwickeln und die Markteinführung vorantreiben.







gemeinsamer Schritt zur Neudefinition des Potenzials unserer KI über alle

Branchen hinweg ", sagte Dr. Vinod Vasudevan , CEO von Flytxt. "Gemeinsam mit

visionären Partnern bringen wir die Agenten-KI an die Spitze und verwandeln

Daten in autonome Entscheidungen und Handlungen im großen Maßstab, wodurch neue

Möglichkeiten erschlossen und die Wertschöpfung beschleunigt werden."



Unterstützt durch ein Jahrzehnt Forschung und Entwicklung im Bereich Deep AI



Die KI von Flytxt ist darauf ausgelegt, ständig zu trainieren und ihre Leistung

in verschiedenen Umgebungen aufrechtzuerhalten. Flytxt AI ist das Ergebnis von

über einem Jahrzehnt Forschung unter der Federführung von IIT Delhi (Indien) und

TNO (Niederlande) . Was die KI von Flytxt wirklich unverwechselbar macht, ist

ihr massives Training auf Billionen von realen Datenpunkten über Märkte und

Anwendungsfälle hinweg. Das Herzstück ist die proprietäre Federated Learning

Engine von Flytxt, die dieses kontinuierliche Lernen aus lokalisierten

Datensätzen ermöglicht und gleichzeitig strengen Datenschutz und Compliance

sicherstellt. Diese Architektur ermöglicht es der KI, kontinuierlich überragende

kontextbezogene Intelligenz und präzise Ergebnisse für alle Anwendungsfälle zu

liefern.



"Unsere KI ist nicht nur darauf ausgelegt, zu analysieren, sondern auch zu

denken, zu entscheiden und zu handeln", fügte Dr. Vinod hinzu. "Der wahre

Maßstab für den Erfolg ist, wie viele wichtige Entscheidungen und hochwertige Seite 2 ► Seite 1 von 2





"Diese Partnerschaften sind mehr als nur eine Markterweiterung - sie sind eingemeinsamer Schritt zur Neudefinition des Potenzials unserer KI über alleBranchen hinweg ", sagte Dr. Vinod Vasudevan , CEO von Flytxt. "Gemeinsam mitvisionären Partnern bringen wir die Agenten-KI an die Spitze und verwandelnDaten in autonome Entscheidungen und Handlungen im großen Maßstab, wodurch neueMöglichkeiten erschlossen und die Wertschöpfung beschleunigt werden."Unterstützt durch ein Jahrzehnt Forschung und Entwicklung im Bereich Deep AIDie KI von Flytxt ist darauf ausgelegt, ständig zu trainieren und ihre Leistungin verschiedenen Umgebungen aufrechtzuerhalten. Flytxt AI ist das Ergebnis vonüber einem Jahrzehnt Forschung unter der Federführung von IIT Delhi (Indien) undTNO (Niederlande) . Was die KI von Flytxt wirklich unverwechselbar macht, istihr massives Training auf Billionen von realen Datenpunkten über Märkte undAnwendungsfälle hinweg. Das Herzstück ist die proprietäre Federated LearningEngine von Flytxt, die dieses kontinuierliche Lernen aus lokalisiertenDatensätzen ermöglicht und gleichzeitig strengen Datenschutz und Compliancesicherstellt. Diese Architektur ermöglicht es der KI, kontinuierlich überragendekontextbezogene Intelligenz und präzise Ergebnisse für alle Anwendungsfälle zuliefern."Unsere KI ist nicht nur darauf ausgelegt, zu analysieren, sondern auch zudenken, zu entscheiden und zu handeln", fügte Dr. Vinod hinzu. "Der wahreMaßstab für den Erfolg ist, wie viele wichtige Entscheidungen und hochwertige