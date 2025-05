Kissigs Portfoliocheck: Ist Warren Buffett wirklich am Ende?

In meinem 299. Portfoliocheck blicke ich wiederüber die Schulter. Seine Performance ist atemberaubend: über mehr als 50 Jahre hinweg legte er eine Rendite von fast 20 % pro Jahr hin und schlug den S&P 500 in den meisten Jahren. Das "", wie Warren Buffett von seinen Anhängern auch ehrfurchtsvoll genannt wird, ist einer der reichsten Menschen der Welt, doch er ist kein Unternehmer, sondern er ist Investor. Ein Investor der Superlative, denn seinen Reichtum verdankt er ausschließlich dem Investieren.

Ende des 1. Quartals 2025 hatte Buffett Buffett 36 Aktienpositionen im Depot, darunter keine Neuaufnahmen. Der Gesamtwert seines Aktienportfolios fiel leicht von 267 Mrd. auf 258,7 Mrd. USD, denn Buffett hat erneut mehr Aktien verkauft als Positionen aufgestockt; sein Cashberg (inkl. US-Staatsanleihen) erzielte mit 347,7 Mrd. USD einen neuen Rekordwert.

Spitzenreiter bei der Sektorgewichtung bleiben weiterhin die Finanzwerte mit leicht reduzierten 37 %, während die dahinter liegenden Technologiewerte mit nun 27 % ebenfalls etwas an Boden verloren haben. Defensive Konsumwerte sind mit 17 % nun nochmals höher gewichtet vor dem Energiesektor, der in ähnlichem Ausmaß auf 13 % gesunken ist. Weit abgeschlagen folgen Kommunikationsdienste und Gesundheitswerte mit jeweils rund 2 % vor zyklischen Konsumwerten mit gut 1 % Anteil und neuerdings auch Industriewerten, die es aber gerade mal auf ein Gewicht von 0,5 % bringen.Doch die größte Aufmerksamkeit erzielte Buffett diesmal an anderer Stelle, denn auf der Hauptversammlung von Berkshire verkündete er seinen Abschied vom Posten des CEO. Diesen wird ab dem Jahresendeübernehmen, während Buffett "nur" noch als Chairman of the Board und als Berater fungieren wird. Nach 60 Jahren an der Spitze ist diese Veränderung nach dem Tod von Charlie Munger , den Buffett letztes Jahr als " Architekt von Berkshire " gewürdigt hatte, die zweite gravierende Zäsur - und sorgt für Unruhe unter den Aktionären...