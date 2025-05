Sacks erwartet Billionen für US-Staatsanleihen durch neues Stablecoin-Gesetz!

Ein bahnbrechender Gesetzesentwurf zur Regulierung sogenannter Stablecoins sorgt in Washington für Aufsehen – und könnte laut dem Weißen Haus einen historischen Kapitalzufluss in den US-Staatsanleihenmarkt auslösen. David Sacks, Chefberater von Präsident Donald Trump für Krypto- und KI-Strategien, sieht in der sogenannten GENIUS Act (Government-Enabled Nationally Issued Utility Stablecoin Act) den Schlüssel zur “Freisetzung von Billionen-US-Dollar-Nachfrage” nach US-Treasuries.

"Wir haben bereits über 200 Milliarden US-Dollar in Stablecoins, sie sind nur bisher unreguliert", sagte Sacks in einem Interview mit CNBC "Wenn wir hier einen klaren Rechtsrahmen schaffen, könnten wir quasi über Nacht eine völlig neue Nachfrage für Staatsanleihen erschließen."