Werbeumsätze der Audio- und audiovisuellen Medien steigen auf 6,3 Milliarden Euro

Berlin (ots) -



- Leichtes Wachstum für Radio- und stabile Entwicklung für TV-Werbung in 2025

erwartet

- Im Bereich Audio- und Video-Streaming erneut zweistelliges Wachstum

prognostiziert

- Private Medien fordern positive Gestaltung ihrer Rahmenbedingungen durch neue

Bundesregierung und verweisen auf Verantwortung bei Werbeinvestitionen



Der VAUNET - Verband Privater Medien prognostiziert für die Werbeumsätze der

Audio- und audiovisuellen Medien in Deutschland für das laufende Jahr 2025

insgesamt ein Umsatzwachstum in Höhe von ca. 4,6 Prozent von 6,04 Milliarden

Euro auf voraussichtlich 6,31 Milliarden Euro. Im zurückliegenden Jahr 2024

verzeichneten die Audio- und audiovisuellen Medien einen Anstieg der

Werbeumsätze von 2,5 Prozent. Diese Zahlen präsentierte der VAUNET heute in

seiner jährlichen Frühjahrsprognose zur Entwicklung der Audio- und

audiovisuellen Werbesegmente, die anlässlich der Jahresversammlung des

Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) veröffentlicht wurde.







zeigt eine differenzierte Entwicklung mit positiver Gesamttendenz. Trotzdem

resultieren aus den bestehenden wirtschaftlichen und regulatorischen

Rahmenbedingungen weiterhin große Unsicherheiten. Von der neuen Bundesregierung

erhoffen wir uns schnelle Impulse für ein investitionsfreundliches Gesamtklima

sowie klare Signale für mehr Wachstum, um im Wettbewerb mit den internationalen

Big Tech-Plattformen bestehen zu können. Beides stärkt die bestehende

Medienvielfalt und leistet einen Beitrag zur Demokratiesicherung."



Frank Giersberg , Geschäftsführer des VAUNET: "Die privaten Audio- und

audiovisuellen Medien versorgen die Menschen in Deutschland jeden Tag aufs Neue

mit verlässlichen Informations- und Unterhaltungsangeboten. Für den Werbemarkt

bedeutet dies reichweitenstarke und sichere Werbeumfelder mit signifikanten

Werbewirkungsvorteilen. Verantwortungsvolle Werbespendings stärken Medien mit

Qualitätsinhalten, denen Nutzerinnen und Nutzer vertrauen können."



Bewegtbildwerbung



Laut Frühjahrsprognose 2025 des VAUNET sollen die Bewegtbildwerbeumsätze in

Deutschland im laufenden Jahr insgesamt um voraussichtlich 244 Millionen Euro

bzw. 4,7 Prozent auf 5,45 Milliarden Euro steigen. Davon entfallen 3,58

Milliarden Euro auf die Fernsehwerbung mit einer voraussichtlich stabilen

Entwicklung auf Vorjahresniveau sowie rund 1,87 Milliarden Euro auf Werbung in

gestreamten Bewegtbildangeboten mit einem Umsatzwachstum von ca. 15 Prozent.



Im zurückliegenden Jahr 2024 verzeichnete der Bereich Fernsehwerbung einen

Umsatzrückgang von 1,9 Prozent auf 3,58 Milliarden Euro (2023: 3,65 Mrd. Euro), Seite 2 ► Seite 1 von 2





