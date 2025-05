Gut jede vierte Person in Deutschland hat eine Einwanderungsgeschichte

WIESBADEN (ots) -



- 19 % der Bevölkerung sind seit 1950 selbst nach Deutschland eingewandert, 6 %

haben zwei eingewanderte Elternteile

- 6,5 Millionen Eingewanderte seit dem Jahr 2015

- Neue Hochrechnung anhand des Zensus 2022 ergibt um 0,9 Millionen geringere

Zahl von Menschen mit Einwanderungsgeschichte



Im Jahr 2024 lebten in Deutschland rund 21,2 Millionen Menschen mit

Einwanderungsgeschichte. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach

Erstergebnissen des Mikrozensus 2024 mitteilt, waren das 4 % oder 873 000

Personen mehr als im Vorjahr (2023: 20,4 Millionen). Der Anteil dieser

Personengruppe an der Bevölkerung stieg um knapp 1 Prozentpunkt auf 25,6 %

(2023: 24,7 %). Damit hatte gut jede vierte Person in Deutschland eine

Einwanderungsgeschichte. Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind Personen, die

entweder selbst (erste Generation) oder deren beide Elternteile (Nachkommen,

zweite Generation) seit 1950 nach Deutschland eingewandert sind. Mit der

Erstveröffentlichung für das Jahr 2024 stellt das Statistische Bundesamt

rückwirkend ab 2021 Ergebnisse des Mikrozensus bereit, die anhand von

Bevölkerungseckwerten auf Basis des Zensus 2022 hochgerechnet wurden.









Die Zahl der selbst Eingewanderten stieg im Jahr 2024 um 4 % oder 582 000 auf

knapp 16,1 Millionen Menschen (2023: 15,5 Millionen). Fast jede fünfte Person in

Deutschland war somit selbst eingewandert (19,4 % der Bevölkerung). Knapp 5,2

Millionen Personen oder 6,3 % der Bevölkerung waren direkte Nachkommen von

Eingewanderten - also in Deutschland geborene Kinder von zwei seit 1950

eingewanderten Elternteilen. Ihre Zahl stieg gegenüber dem Vorjahr um 6 % oder

291 000 Personen.



Bei weiteren 4,1 Millionen in Deutschland geborenen Personen oder 5,0 % der

Bevölkerung war nur einer der beiden Elternteile eingewandert. Sie zählen

demnach nicht zur Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte. Gegenüber 2023 stieg

die Zahl dieser Personen um 4 % oder 159 000. Weitere 57,4 Millionen Personen

(-1 % oder -734 000 gegenüber 2023) waren weder selbst noch war ein Elternteil

seit 1950 eingewandert. Das waren mehr als zwei Drittel (69,3 %) der

Bevölkerung.



Über ein Drittel der 20- bis 39-Jährigen mit Einwanderungsgeschichte



Personen mit Einwanderungsgeschichte sind jung im Vergleich zur

Gesamtbevölkerung: In der Gruppe der 20- bis 39-Jährigen hatte 2024 mehr als

jede dritte Person eine Einwanderungsgeschichte (34 %). Demgegenüber war es in

der Gruppe der über 65-Jährigen nur jede siebte Person (14 %). Die Bevölkerung

mit Einwanderungsgeschichte war 2024 mit einem Durchschnittsalter von 38,2 Seite 2 ► Seite 1 von 3





