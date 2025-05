Dave & Buster's startet Expansion auf den Philippinen mit erster Filiale im Opus Mall

Manila, Philippinen (ots/PRNewswire) - Dave & Buster's hat offiziell den

Spatenstich für seine erste Filiale auf den Philippinen gesetzt und damit einen

bedeutenden Meilenstein in seiner internationalen Expansion erreicht. Der

Standort im lebhaften Opus Mall in Manila wird das einzigartige Konzept von Dave

& Buster's - eine Kombination aus Spielen, Gastronomie und Sporterlebnis -

erstmals auf den philippinischen Markt bringen.



Die Eröffnungsfeier fand in Zusammenarbeit mit dem lokalen Franchisepartner The

Bistro Group statt und wurde von Unternehmensvertretern, lokalen Behörden und

Gästen aus der Region begleitet. Diese Flaggschiff-Filiale soll ein führender

Anlaufpunkt für moderne Unterhaltung, Sportübertragungen und amerikanische Küche

werden.





"Dies ist mehr als nur ein Spatenstich - es ist ein Meilenstein in unserer

internationalen Geschichte", sagte Antonio Bautista, Chief International

Development Officer von Dave & Buster's. "Dank unserer Partnerschaft mit The

Bistro Group bringen wir eine neue Art der Unterhaltung nach Manila - voller

Spaß, Geschmack und Erlebnis."



Jean Paul Manuud, Präsident der Bistro Group, ergänzte: "Dave & Buster's ist

eine wegweisende Marke. Wir freuen uns, dieses neue Konzept erstmals auf den

Philippinen einzuführen - ein Ort, an dem gutes Essen, Spiele und Gemeinschaft

aufeinandertreffen."



Die Filiale in Manila wird amerikanische Klassiker mit lokal inspirierten

Gerichten, moderne Spielgeräte und multifunktionale Räume für Veranstaltungen

und Sportfans bieten. Die Eröffnung ist Teil eines umfassenden Expansionsplans

im Land.



Mit weiteren geplanten Eröffnungen in Indien (zweiter Standort), Australien,

Mexiko und der Dominikanischen Republik setzt Dave & Buster's seine

internationale Wachstumsstrategie konsequent um. Das Unternehmen betreibt

derzeit über 220 Standorte in Nordamerika und expandiert auf fünf Kontinenten.



Über Dave & Buster's



Gegründet 1982 mit Sitz in Coppell, Texas, betreibt Dave & Buster's

Entertainment, Inc. Unterhaltungs- und Gastronomiekonzepte in Nordamerika unter

den Marken Dave & Buster's und Main Event. Weitere Informationen unter https://c

212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4432487-1&h=3463994818&u=http%3A%2F%2Fwww.daveandbust

ers.com%2F&a=www.daveandbusters.com .



Über The Bistro Group



The Bistro Group ist einer der führenden Restaurantbetreiber auf den Philippinen

und brachte internationale Marken wie TGIFridays, Denny's, Texas Roadhouse und

Hard Rock Café in das Land. Mehr unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=44324

87-1&h=1503713515&u=https%3A%2F%2Fwww.bistro.com.ph&a=www.bistro.com.ph .



