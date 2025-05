GameStop 2.0: Japans Metaplanet wird zur globalen Meme-Aktie

Die Metaplanet-Aktie befindet sich seit einer Woche in einem steilen Aufwärtstrend, beflügelt durch den strategischen Schwenk hin zu einer Bitcoin-zentrierten Bilanzpolitik und einer Reihe bedeutender Bitcoin-Käufe.

Das japanische Unternehmen Metaplanet, oft als "Asiens MicroStrategy" bezeichnet, hat durch seine aggressive Bitcoin-Investitionsstrategie einen massiven Kurssprung erlebt. Die Aktie stieg auf beispiellose Höhen und führte an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu Handelsaussetzungen an der Tokioter Börse. Das riecht nach einem globalen Short Squeeze.

Am Montag erwarb das Unternehmen weitere 1.004 Bitcoin, womit sich der Gesamtbestand auf 7.800 Bitcoin erhöht – aktuell über 800 Millionen US-Dollar wert. Damit zählt Metaplanet zu den zehn größten börsennotierten Bitcoin-Haltern weltweit – noch vor dem Nationalstaat El Salvador.

Was viele nicht wissen: Metaplanet war ursprünglich im Hotelgewerbe tätig. Das Unternehmen firmierte früher unter dem Namen Red Planet Japan, und war die japanische Tochtergesellschaft der asiatischen Hotelkette Red Planet Hotels, die 2010 gegründet wurde und ihren Sitz in Bangkok, Thailand, hat.

Seit Montag kannte der Kurs der Mataplanet-Aktie nur eine Richtung: Steil nach oben, bevor am Donnerstag der Kurs in kürzester Zeit rund 80 Prozent an Wert verlor.

Jagd auf Aktien in Frankfurt und den USA – GameStop 2.0?

Insbesondere an der deutschen Börse sowie über das US-amerikanische OTC-Ticker-Symbol MTPLF versuchen Shortseller, ihre Positionen zu decken. Doch auch dort ist das Handelsvolumen begrenzt, was zu einem Kampf um verfügbare Aktien mit internationalen Investoren führt – oft zu Kursen deutlich über dem ursprünglichen Leerverkaufsniveau.

Metaplanets CEO Simon Gerovich bestätigte auf X, dass inzwischen über 25 Prozent der Aktien des Unternehmens leerverkauft wurden. Diese Kombination aus hohem Short Interest, begrenztem Angebot und starker Nachfrage ist der perfekte Nährboden für einen massiven Short Squeeze.

Beobachter ziehen bereits Parallelen zur GameStop-Saga und sehen in Metaplanet den nächsten großen Meme-Stock. Da der Bitcoin-Kurs gerade ein neues Allzeithoch erreicht hat, könnte der Druck auf Leerverkäufer weiter steigen – mit dem Potenzial, eine Kettenreaktion auszulösen: Käufe auf illiquiden Auslandsbörsen treiben den Kurs weiter, was wiederum neue Handelsstopps in Japan auslösen könnte.

Einstieg in die Bitcoin-Elite

Die jüngsten Aktivitäten des Unternehmens – darunter umfangreiche Bitcoin-Käufe sowie der Quartalsbericht für das 1. Fiskalquartal 2025 – unterstreichen den klaren Fokus auf Bitcoin als strategisches Kernvermögen.

Laut den aktuellen Zahlen stammen 88 Prozent des Umsatzes von 6 Millionen US-Dollar aus dem Handel mit Bitcoin-Optionen. Das Unternehmen erzielte dabei eine beeindruckende Bitcoin-Rendite von 170 Prozent. Das erklärte Ziel: Bis Ende 2025 will Metaplanet 10.000 Bitcoin akkumulieren. Finanziert wird dies durch die Emission von Nullkupon-Anleihen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion