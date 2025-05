Gefragte Rüstungsaktie bricht ein: Das ist der Grund!

Der globale Verteidigungsboom hat Anlegerinnen und Anlegern von Rüstungskonzernen zuletzt anhaltend hohe Gewinne beschert. Keine Ausnahme bildeten die Anteile des israelischen Verteidigungskonzerns Elbit Systems , der über eine Vielzahl an Kompetenzen verfügt: Die Aktie konnte sich in den vergangenen 12 Monaten knapp verdoppeln.

Kapitalerhöhung angekündigt, Aktie unter Druck

Am Donnerstag muss die in den vergangenen Monaten so starke Aktie aber einen empfindlichen Rückschlag verkraften. Vor allem am Handelsplatz in Tel Aviv verzeichnet Elbit Systems hohe Kursverluste und verbilligt sich zeitweise um 6 Prozent. Bei Tradegate liegen die Abgaben am späten Donnerstagvormittag bei etwa drei Prozent.

Grund für den Kursrückgang ist eine Kapitalerhöhung. Nachdem Elbit Systems am Mittwochabend gegenüber der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ein sogenanntes Mixed-Shelf-Offering angekündigt hat, wurde davon in der Nacht auf Donnerstag gleich Gebrauch gemacht.

Der Konzern gibt knapp 1,37 Millionen neue Anteile aus, für die eine 30-tägige Zeichnungsfrist besteht. Bei hohem Interesse behält sich das Unternehmen vor, sein Angebot um 15 Prozent beziehungsweise rund 205.000 weitere Aktien aufzustocken. Als Platzierungspreis sind 375 US-Dollar vorgesehen, die Abwicklung soll durch die US-Großbank Morgan Stanley erfolgen.

Elbit Systems könnte bis zu 600 Millionen US-Dollar einsammeln

Der Platzierungspreis in Höhe von 375 US-Dollar liegt um 5,3 Prozent unter dem Schlusskurs von Mittwoch, dementsprechend erklären sich die Abschläge in Tel Aviv sowie im europäischen Handel.

Sollte Elbit alle Anteile inklusive der optionalen verkaufen können, würde das einen Mittelzufluss von rund 600 Millionen US-Dollar bedeuten. Das frische Kapital will das Unternehmen für "allgemeine Zwecke" verwenden. Das dürfte vor allem Investitionen in die Produktionskapazitäten bedeuten, um dem hohen Auftragsbestand gerecht werden zu können.

Fazit: Kein Grund für Kaufpanik

Aus dem kurzfristigen Kurseinbruch ergibt sich für Anlegerinnen und Anleger nicht unbedingt eine Kaufgelegenheit, da die Bewertung der Aktie mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 39,4 bereits sehr weit fortgeschritten ist. Beim Kurs-Gewinnwachstums-Verhältnis (PEG) schneidet Elbit Systems mit 0,93 (als günstig gilt ein Wert unter 1) zwar besser ab, mit Blick auf den Chart könnte die Kapitalerhöhung aber zur Unzeit gewählt worden sein.

An der US-Technologiebörse NASDAQ, wo die Aktie über ein Zweitlisting verfügt, welches das volumenstärkere ist, hatte Elbit Systems zuletzt Mühe, den Widerstandsbereich zwischen 400 und 420 US-Dollar zu überwinden. Der jetzt unter Druck geratende Kurs dürfte diesen bestätigen und könnte damit eine Trendwende nach unten einleiten.

Innerhalb des Verteidigungssektors dürften daher Unternehmen mit moderaten Bewertungen, allen voran Lockheed Martin, Northrop Grumman und RTX, die derzeit beste Wahl sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Elbit Systems Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,75 % und einem Kurs von 340EUR auf Tradegate (22. Mai 2025, 10:33 Uhr) gehandelt.