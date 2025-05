TÜV-Verband legt Sieben-Punkte-Plan für sichere autonome Mobilität vor

Berlin (ots) - Autonome Fahrzeuge, KI im Straßenverkehr und vernetzte

Infrastruktursysteme treiben die Mobilitätswende rasant voran. Doch der

technologische Fortschritt wird sein Potenzial nur dann entfalten, wenn auch

Sicherheit und Regulierung Schritt halten. Innovation braucht verlässliche

Regeln - und diese müssen sich ebenso dynamisch entwickeln wie die Technologie

selbst. Der TÜV-Verband setzt sich daher für eine adaptive Regulierung ein, die

Erkenntnisse aus Pilotprojekten und dem Realbetrieb systematisch auswertet und

den Rechtsrahmen in schnellen Zyklen kontinuierlich weiterentwickelt. "Ziel muss

es sein, Fahrzeuge mit höheren Automatisierungsgraden zügig, aber unter klaren

Sicherheits- und Cybersecurity-Vorgaben in den Verkehr zu bringen", sagt Richard

Goebelt, Fachbereichsleiter Fahrzeug & Mobilität beim TÜV-Verband. In einem

neuen Positionspapier zeigt der TÜV-Verband auf, wie digitale Mobilität sicher

gestaltet werden kann und legt einen Sieben-Punkte-Plan zu autonomen

Fahrfunktionen, KI-Systeme im Fahrzeug, Software-Updates, Datenzugang und

Cybersicherheit vor.



Autonome Mobilität gezielt ausbauen





Als pragmatischen Einstieg empfiehlt der TÜV-Verband, den Einsatz autonomerFahrzeuge gezielt dort auszubauen, wo sie sich bereits bewähren, zum Beispiel inPilotbetrieben in klar definierten Anwendungsfeldern des Logistikverkehrs - etwaauf Werksgeländen oder klar definierten Hub-to-Hub Routen zwischenLogistikzentren - perspektivisch ergänzt um sogenannte "Automated DrivingCorridors". Diese ausgewiesenen Bereiche, in denen Fahrsituationen mitvergleichsweise geringerer Komplexität vorherrschen, bieten die MöglichkeitSysteme unter realen Bedingungen zu etablieren, Prüfprozesse zu standardisierenund regulatorische Anforderungen evidenzbasiert weiterzuentwickeln. So kannVertrauen in autonome Technologie wachsen - ohne Sicherheitsrisiken für dieAllgemeinheit.Warnung vor regulatorischer GrauzoneDie jüngsten Robotaxi-Piloten in den USA belegen, wie schnell reine Marktimpulseohne flankierende Transparenz- und Prüfvorgaben zu Sicherheitslücken undAkzeptanzproblemen führen - auch, weil eine unabhängige technische Überwachungfehlt und Behörden keinen Einblick in KI-Updates oder Notfallprotokolleerhalten. "Wir sehen, dass fehlender Zugang der Aufsichtsstellen zuEchtzeitdaten und Software-Änderungen den Blick auf die tatsächliche Risikolageversperrt", sagt Goebelt. Um in Europa solche regulatorischen Grauzonen zuvermeiden, fordert der TÜV-Verband verbindliche, EU-weit harmonisierte Regelnfür fahrzeuggenerierte Daten, ein unabhängiges Third-Party-Prüfschema fürsicherheitskritische KI-Systeme und eine leistungsfähige Prüfinfrastruktur über