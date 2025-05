Anleger machen Kasse bei Rheinmetall, Renk und Hensoldt

SirWilliams schrieb 15.05.25, 18:09

Menschen sterben nicht, weil in Rüstungswerte investiert wird – sie sterben, weil ein Diktator wie Putin gezielt Krieg führt und Gewalt anordnet.



Investitionen in Unternehmen wie Rheinmetall sind kein Ausdruck von Kriegsbefürwortung, sondern von Verteidigungsbereitschaft.

Sie sichern die Fähigkeit, sich gegen Raketen, Drohnen und Panzer zur Wehr zu setzen – und damit Leben, Stabilität und Freiheit zu schützen.



Rheinmetall ist keine Kriegsursache, sondern eine Verteidigungslösung.

In einer Welt, in der autoritäre Regime militärische Stärke als Mittel politischer Durchsetzung betrachten, ist Abschreckung der wirksamste Schutz.