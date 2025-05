RBC stuft EASYJET auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 570 Pence belassen. Diese und der Ausblick hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag. Angesichts der starken Nachfrage nach Reisen in Großbritannien und der Kapazitätsbeschränkungen auf Kurzstrecken sei der britische Billigflieger im derzeitigen Umfeld gut positioniert. Das Geschäft von EasyJet Holidays wertete der Experte positiv. Gleichwohl sieht er anderswo im Sektors mehr Kurspotenzial./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 02:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2025 / 02:54 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,71 % und einem Kurs von 6,47EUR auf Tradegate (22. Mai 2025, 10:45 Uhr) gehandelt.