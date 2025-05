Endgame für den Aktienmarkt: Jetzt sind alle Augen auf Nvidia gerichtet!

Mittwoch, 28. Mai: Nvidia

Die Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump gegenüber der EU am vergangenen Freitag nahmen US-Anlegerinnen und -Anleger weitestgehend mit einem Schulterzucken hin. Einen großen Teil der zum Handelsstart erlittenen Verluste konnte der Gesamtmarktindex S&P 500 rasch wieder wettmachen. Investoren wetteten darauf, dass Trump wie schon zuvor einknicken und damit auch dem wachsenden Druck durch den Anleihenmarkt nachgeben wird.

Nichtsdestotrotz stellt das Wiederaufflammen des Handelskonfliktes einen Belastungsfaktor dar – und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Erholungsrallye am US-Markt zum Erliegen gekommen ist. Diesen Stillstand könnten nun starke Zahlen von KI-Überflieger Nvidia auflösen und Investoren zumindest zwischenzeitlich über wirtschaftliche und politische Unsicherheiten hinwegsehen lassen.

Vor allem für den Ausblick des Unternehmens sind die Erwartungen nach dem positiven Newsflow in den vergangenen Wochen hoch. Das Ende der sogenannten AI-Diffusion-Rule, gewaltige Aufträge aus dem Mittleren Osten sowie von Cloud-Dienstleister Oracle und neue Prozessoren für den chinesischen Markt dürften für ein anhaltend hohes Wachstum in den kommenden Quartalen sorgen. Eine angesichts dieser hervorragenden Neuigkeiten schwache Guidance wäre daher eine handfeste Überraschung und könnte für Ärger sorgen.

Im abgelaufenen Quartal war die Sichtbarkeit der zu erwartenden Zahlen etwas weniger hoch. Einerseits investierten Unternehmen wie Amazon, Meta Platforms und Microsoft weiter kräftig in den Ausbau ihrer KI-Fähigkeiten, andererseits wurden erste Projekte verzögert oder verkleinert. Auch die zuletzt noch geltenden Exportbeschränkungen dürften Nvidia Geld – und möglicherweise sogar erste Marktanteile an Huawei gekostet haben, das mit ersten eigenen KI-Prozessoren auf den Markt drängt.

Von Analysten erwartet ist ein Umsatzergebnis in Höhe von 43,2 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahr einem Plus von 65,9 Prozent entsprechen würde. Der bereinigte Gewinn pro Aktie mit 0,73 US-Dollar um 12 Cent über dem Ergebnis vor einem Jahr liegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Nvidia diese Zahlen übertrifft, ist hoch: Zuletzt patzte das Unternehmen vor zweieinhalb Jahren.

Die Earnings-Historie ist unterdessen weniger eindeutig. In den vergangenen fünf Quartalen fiel die Aktie zweimal, während sie zwei weitere Male deutlich zulegen konnte. Im Herbst hingegen handelte sie nach den Zahlen kaum verändert. Für dieses Mal ist eine Kursbewegung von 7,8 Prozent eingepreist. Wie inzwischen üblich wird die Optionskette von Kontrakten auf der Long-Seite dominiert: 61,4 Prozent der am Freitag verfallenden Optionen liegen auf der Call-Seite. Der zuletzt gefragteste Kontrakt war der Call 140 US-Dollar.

Während von den Nvidia-Zahlen Impulse für das gesamte KI-Hardware-Geschäft zu erwarten sind, könnte das Ergebnis von CRM-Spezialist Salesforce innerhalb der Softwarebranche für Bewegung sorgen. Zwar präsentiert sich das Unternehmen als KI-Gewinner, die vergangenen Geschäftsberichte ließen eine Wachstumsbeschleunigung jedoch vermissen. Inzwischen legen die Erlöse nur noch im hohen einstelligen Prozentbereich zu, die Wachstumsrate fiel trotz strategischer Bemühungen des Unternehmens, wie tausende neue Mitarbeitende im Vertrieb, immer weiter.

Zwar verfügt Salesforce mit seiner Plattform Einstein über ein KI-Tool, mithilfe dessen Kundenkommunikation, Datenauswertung und Produktivität verbessert werden sollen. Bislang ist es dem Unternehmen aber nicht gelungen, Einstein so zu monetarisieren, dass es zu einem spürbaren Wachstum führt. Die Quittung der Anlegerinnen und Anleger fällt dementsprechend wenig überraschend aus: Gegenüber dem Stand vor einem Jahr notiert die Aktie mit einem Minus von 2 Prozent. Seit dem Jahreswechsel stehen sogar Verluste von fast 20 Prozent zu Buche.

Auf seine anhaltende Wachstumsschwäche will das Unternehmen daher mit einer weiteren Übernahme reagieren. Am Freitag wurde nach Bloomberg-Berichten bekannt, dass Salesforce an Informatica interessiert ist und den mit 6,8 Milliarden US-Dollar bewerteten Cloudsoftware-Anbieter kaufen könnte. Möglicherweise wird dieser Deal im Rahmen der Ergebnispräsentation bekannt gegeben. In diesem Fall dürften sich Investoren dringend dafür interessieren, welche konkreten Auswirkungen auf das Finanzergebnis sich Salesforce von der Akquisition verspricht.

Mit Blick auf das abgelaufene Quartal erwarten Analystinnen und Analysten einen Umsatz von 9,75 Milliarden US-Dollar. Das würde gegenüber dem Vorjahresquartal einen Anstieg um 6,8 Prozent und damit eine weitere Abflachung der Wachstumskurve bedeuten. Der Gewinn soll mit 2,55 US-Dollar je Anteilsschein um 11 Cent höher ausfallen.

Am Optionsmarkt halten sich die Wetten fast die Waage. Während der Call-Anteil bei 52,2 Prozent liegt, beträgt die Put-Quote 47,8 Prozent. Eingepreist ist dabei eine Kursreaktion von bis zu 8,2 Prozent. Im vergangenen Quartal bewegte sich die Aktie zwar kaum, davor verzeichnete sie jedoch einen Anstieg von 11,0 Prozent. Positive und negative Kursreaktionen waren zuletzt jedoch gleichverteilt.

Donnerstag, 29. Mai: Dell

Im Bereich KI-Infrastruktur dürfte vor allem das Zahlenwerk von Server- und Hardwarehersteller Dell aufschlussreich werden. Wenngleich Mitbewerber Super Micro Computer zuletzt deutlich mehr Aufmerksamkeit erhalten hat, ist die Dell-Aktie mit einem Minus von 27,0 Prozent im Jahresvergleich die bessere gewesen; Super Micro Computer hat sich mehr als halbiert. Während Super Micro Computer vor allem mit Betrugsvorwürfen und einem verschleppten Jahresabschluss haderte, kämpfte Dell trotz einem dynamischen Wachstum wie Mitbewerber HP (Zahlen bereits am Mittwochabend, siehe untenstehende Tabelle) mit schwachen Margen.

Teile des im Infrastrukturbereich hohen Wachstums wurden außerdem von anhaltender Schwäche im Geschäfts- und Privatkundenbereich zunichte gemacht. Der PC-Markt kommt nach dem Corona-Boom noch immer nicht wieder in die Gänge – ein Problem, das Anlegerinnen und Anleger der Intel-Aktie bekannt sein dürfte. Sollte Dell hier erneut schwach abschneiden, dürfte das für Auswirkungen auf die Papiere anderer PC-Hersteller (Lenovo) und deren Zulieferer (AMD, Intel) haben.

Vor einem Jahr hatte das Unternehmen einen Konzernerlös in Höhe von 22,2 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, nun wird mit 23,2 Milliarden US-Dollar gerechnet, was einem Plus von 4,5 Prozent entspricht. Der bereinigte Gewinn pro Aktie soll mit 1,69 US-Dollar überdurchschnittlich stark gestiegen sein – vor 12 Monaten hatte der Ertrag bei 1,27 US-Dollar gelegen. Sollte die Margenentwicklung bei KI-Servern erneut schwach geblieben sein, dürfte sich das vor allem im Verfehlen der Gewinnerwartungen niederschlagen und könnte die Aktie nach einem Minus von 12,3 Prozent im November erneut zu Boden gehen lassen.

Auf ein solches Szenario wird am Optionsmarkt derzeit nicht gewettet, mit 58,4 Prozent sind die Call-Optionen in der Überzahl. Die Put-Quote beträgt dementsprechend 41,6 Prozent. Für die Kursreaktion sind 9,4 Prozent eingepreist, was etwas unter dem Durchschnitt der vergangenen Quartale liegt.

Donnerstag, 29. Mai: Ulta Beauty

Reihenweise haben in den vergangenen Wochen vor allem spezialisierte US-Einzelhändler entweder schwache Quartalszahlen oder einen von Zollsorgen geprägten Geschäftsausblick präsentiert. Jüngstes Opfer der Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump: Der Schuhbekleidungshändler Deckers, dessen Aktie am Freitag zeitweise über 20 Prozent an Wert verlor. Zuvor hatte am Donnerstag bereits der bei Schnäppchenjägern beliebte Bargain-Retailer Ross Stores vor Belastungen durch die US-Handelspolitik gewarnt.

Die wachsende Konsumzurückhaltung der US-Amerikanerinnen und -Amerikaner hat Kosmetikeinzelhändler Ulta Beauty, dessen Aktie sich zeitweise im Portfolio von Investorenlegende Warren Buffett befunden hatte, bislang gut navigiert. Zwar ist das in den Vorjahren explosive Wachstum zum Erliegen gekommen, die Ertragslage konnte jedoch weitestgehend stabil gehalten werden. Damit hat sich das Unternehmen deutlich besser geschlagen als beispielsweise Nike.

Gegenüber anderen Herstellern von verzichtbaren Konsumgütern verfügt Ulta Beauty über einen entscheidenden Vorteil: Den sogenannten Lipstick-Effekt. Darunter wird das Phänomen verstanden, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit auf größere Neuanschaffungen verzichten, sich gelegentlich aber einen kleinen Luxus wie zum Beispiel einen Lippenstift gönnen. Am eigenen Körper zu sparen, dürfte für viele Konsumentinnen und Konsumenten außerdem ebenfalls keine Option sein.

Daher ist Ulta Beauty in einer guten Position, in einem schwierigen Umfeld mit Zahlen über den Erwartungen zu überraschen und zumindest für die Kosmetikbranche Entwarnung zu geben. Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem Umsatzwachstum von rund 2 Prozent auf 2,79 Milliarden US-Dollar gerechnet. Aufgrund gestiegener Waren- und Lohnkosten wird der Konzern nach Einschätzung der Experten aber kleinere Brötchen backen müssen. Nach einem bereinigten Gewinn von 6,47 US-Dollar pro Aktie vor 12 Monaten soll dieser nun bei 5,83 US-Dollar liegen.

Angesichts dieser lösbaren Herausforderung wird am Optionsmarkt mehrheitlich auf steigende Kurse gewettet. Einem Put-Anteil von 41,7 Prozent stehen auf der Call-Seite Kontrakte mit einem Anteil von 58,3 Prozent gegenüber. Die aus der impliziten Volatilität der am kommenden Freitag verfallenden Optionen errechnete Kursreaktion liegt bei 7,4 Prozent, was einem durchschnittlichen Wert entspricht.

Donnerstag, 29. Mai: Costco

Weder Amazon noch Walmart konnten mit ihren Quartalszahlen überzeugen. Der größte Online-Händler sowie der größte stationäre Einzelhändler warnten vor einer geringeren Verbraucherausgaben und legten dementsprechend konservative Prognose für das kommende Quartal vor. Beide Unternehmen sind aufgrund ihres hohen Importanteils außerdem stark von den bereits verhängten sowie den noch geplanten Importzöllen abhängig.

Die Amazon und Walmart belastende Kombination aus schwachem Verbrauchervertrauen sowie hoher China-Abhängigkeit könnte mit Costco für einen lachenden Dritten sorgen, denn der Bulk-Retailer hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten immer stärker auf die Eigenmarke Kirkland konzentriert. Inzwischen erlöst die Handelsmarke einen Jahresumsatz von 86 Milliarden US-Dollar – und damit mehr als ganze Multimilliardenkonzerne wie Heimwerkerkette Lowe's oder Konsumgütergigant Procter & Gamble in einem Jahr erwirtschaften.

Nicht wenige Zulieferer der noch immer an Breite gewinnenden Eigenmarke sitzen dabei in von Importzöllen weniger stark betroffenen Nationen als China. Das könnte zu einem Margenvorteil zugunsten von Costco sorgen – gerade in einem Umfeld, in dem Verbraucherinnen und Verbraucher darauf bedacht sind, ihr Geld beisammenzuhalten und aus ihren Einkäufen das maximal mögliche herauszuholen. Angesichts der enorm fortgeschrittenen Bewertung der Aktie ist Costco zugegeben aber auch auf jeden unternehmerischen Vorteil angewiesen, den der Konzern irgendwie ergattern kann. Mit einem für 2025 erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 56 ist das Unternehmen einer der teuersten Einzelhändler überhaupt.

Ohne starke Zahlen dürfte es für die Aktie daher schwierig werden. Zu schlagen sind beim Umsatz 63,1 Milliarden US-Dollar, beim bereinigten Gewinn pro Aktie gilt es 4,24 US-Dollar zu überwinden. Im Vorjahresquartal hatten die Erlöse bei 58,2 Milliarden US-Dollar und der Ertrag je Anteilsschein bei 3,78 US-Dollar gelegen.

Für die Aktie ist eine Kursreaktion von 4,0 Prozent eingepreist, das ist ein leicht unter dem Durchschnitt liegender Wert. Dass sich Händlerinnen und Händler am Optionsmarkt ihrer Sache aber nicht allzu sicher sind, zeigt der Blick auf die Verteilung: Mit einem Anteil von 51,9 Prozent überwiegen Wetten auf fallende Kurse leicht. Doch die Bullen haben eine potenzielle Überraschung auf ihrer Seite: Costco schüttet von Zeit zu Zeit eine Sonderdividende aus. Die letzte Ankündigung liegt inzwischen fast 2 Jahre zurück.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion