Erfolgreiche Exploration Quimbaya Gold weist hohe Gold- und Silbergehalte in Oberflächenproben nach! Das Tahami South-Projekt von Quimbaya Gold (CSE QIM / Frankfurt K05) liegt in einer der reichsten, Gold produzierenden Regionen Kolumbiens und darüber hinaus in unmittelbarer Nähe zur Flaggschiffmine Segovia von Aris Mining (>13,8 Mio. Unzen Gold). Bei Quimbaya geht man davon aus, dass sich die auf Segovia bekannte Vererzung auch auf das eigene Projektgebiet erstreckt und will deshalb so schnell wie möglich erste, eigene Bohrungen durchführen. Um diese vorzubereiten, hat Quimbaya vor Kurzem verschiedene Explorationsprogramme durchgeführt, die nun goldene Früchte tragen!