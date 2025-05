STINAG Stuttgart Invest AG (von GBC AG): Kaufen

Mantelexperte schrieb gestern 20:50

Generaldebatte



Der erste Redner im Rahmen der Generaldebatte war Hardy Hamann. Er ist ein Vertreter der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW).



Er äußerte sich kritisch zu mehreren Themen. Beispielsweise wies er darauf hin, dass die STINAG Stuttgart Invest AG im Geschäftsjahr 2024 den Konzernumsatz geringfügig gesteigert hat, aber leider einen Ergebnisrückgang hinnehmen musste.



Die Unternehmensperspektiven wurden aus seiner Sicht von Frau Barth „schön ausgemalt“ beziehungsweise zu positiv dargestellt.



Das Wohnimmobilien-Projekt Neue Mitte Bickenbach bezeichnete der DSW-Sprecher als „großes Problemthema“.



Er betonte darüber hinaus, dass die STINAG Stuttgart Invest AG im Wohnimmobilien-Bereich unterinvestiert ist.



Des Weiteren ist es laut Herrn Hamann nicht in Ordnung, dass das Unternehmen schon seit 60 Jahren den gleichen Abschlussprüfer (Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Stuttgart) hat.



Bezüglich des Wohnimmobilien-Projekts Neue Mitte Bickenbach stellte er unter anderem folgende Fragen:



„Wie hat die STINAG Stuttgart Invest AG dieses Projekt gefunden?“



„Wie hoch sind die Provisionen, die im Zusammenhang mit diesem Projekt gezahlt wurden?“



„Das Ergebnis des Schiedsgutachterverfahrens könnte zu Ungunsten der STINAG Stuttgart Invest AG ausfallen. Wie würde sich das finanziell auf das Unternehmen auswirken?



Abschließend lobte der DSW-Sprecher die Optimierung der Investor-Relations-Aktivitäten und sagte, dass die historischen Höchstkurse der STINAG-Stuttgart- Invest-Aktien seiner Meinung nach unerreichbar seien.





Als zweiter Redner sprach Torsten Stefan. Er ist ein Vertreter der Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. (SdK).



Herr Stefan schloss sich den Ausführungen von Herrn Hamann in Bezug auf das Wohnimmobilien-Projekt Neue Mitte Bickenbach an.



Der SdK-Sprecher stellte unter anderem folgende Fragen:



„Wie wird das Schiedsgutachterverfahren ablaufen?“



„Ist eine Einigung möglich, die dazu führen würde, dass das Projekt Neue Mitte Bickenbach entgegen der aktuellen Planung in das Portfolio der STINAG Stuttgart Invest AG aufgenommen wird?“



„Welcher Finanzierungsmix (Eigenkapital und Fremdkapital) ist geplant für die erwähnten Zukäufe?“



„Das Gebäude in der Königstraße 51 wurde bereits abgerissen. Unabhängig davon ist ein Verkauf des Projekts angedacht. Wie hoch wäre der Verlust, der damit einhergehen würde?“



Auch der SdK-Sprecher lobte das große Engagement von Frau Barth im Investor-Relations-Bereich.



Des Weiteren wies er darauf hin, dass große Gesellschaften nach einer bestimmten Zeit den Abschlussprüfer wechseln müssen. Dies ist aus seiner Sicht nachvollziehbar, weil der gleiche Prüfer im Laufe der Zeit aufgrund von Betriebsblindheit Fehler machen könnte. Darüber hinaus sprechen laut Herrn Stefan auch Interessenskonflikte für einen Wechsel des Abschlussprüfers.





Als dritter Redner meldete sich Nils Bartram zu Wort. Er stellte sich als Privataktionär der STINAG Stuttgart Invest AG vor.



Zu Beginn seiner Rede lobte er die verstärkten Investor-Relations-Aktivitäten des Unternehmens. „Es ist Geduld notwendig, aber langfristig wird sich das Engagement im Investor-Relations-Bereich lohnen“, meinte Herr Bartram.



Er kritisierte den starken Unternehmensfokus auf Projektentwicklungen, den großen Anteil von Erbbaugrundstücken im Portfolio und die niedrige Rendite der Immobilienprojekte in Höhe von circa fünf Prozent. Ebensolche sei „kein angemessener Ausgleich für die Risiken dieser Projekte“.



Herr Bartram befürwortete einen Verkauf des Immobilienprojekts Königstraße 51. Er begründete dies mit den hohen Baukosten und einer relativ niedrigen Jahresmiete nach der Fertigstellung des Projekts.



Folgende Empfehlungen gab er Frau Barth:



„Bitte kaufen Sie künftig keine Erbbaugrundstücke.“



„Bitte seien Sie zurückhaltend bezüglich weiteren Projektenwicklungen, weil diese wie ein Damokles-Schwert über dem Aktienkurs schweben.“





Antworten von Frau Barth:



„Drei Sachverständige haben große bauliche Mängel bei dem Wohnimmobilien-Projekt Neue Mitte Bickenbach entdeckt.“



„Die STINAG Stuttgart Invest AG hat keine Anzahlung für dieses Projekt geleistet.“



„Wir haben lediglich 3,6 Millionen Grunderwerbsteuer bezahlt. Diese Summe können wir von dem zuständigen Finanzamt zurückfordern, wenn wir das Projekt nicht in unser Portfolio aufnehmen werden.“



„Wir haben wegen den zu erwartenden Kosten für das Schiedsgutachterverfahren und die Vertretung durch einen Rechtsanwalt eine Risikovorsorge in Höhe von 600.000 Euro gebildet.“



„Mit einer Übernahme des Projekts Neue Mitte Bickenbach wären keine wesentlichen Auswirkungen auf das Ergebnis der STINAG Stuttgart Invest AG verbunden.“



„Es wurden von den drei Sachverständigen vor allem massive Entwässerungsmängel und eine mangelhafte Fassadendichtigkeit, aber auch weitere Mängel entdeckt.“



„Voraussichtlich im August 2025 wird das Ergebnis des Schiedsgutachterverfahrens vorliegen. Anschließend wird dieses Ergebnis unter Berücksichtigung technischer und rechtlicher Aspekte beurteilt.“



„Das Projekt Neue Mitte Bickenbach wurde uns von einem Stuttgarter Immobilien-Makler-Büro angeboten, das später von uns eine Provision in Höhe von 1,2 Millionen Euro erhalten hat.“



„Mit den Wohnimmobilien, die uns angeboten werden, könnten wir eine durchschnittliche Rendite von 3,8 Prozent erzielen. Wegen dieser niedrigen Rendite ist die Untergewichtung von Wohnimmobilien im Portfolio der STINAG Stuttgart Invest AG strategisch sinnvoll.“



„Die IHK wird einen geeigneten Schiedsgutachter bestellen.“



„Es ist theoretisch möglich, dass wir das Projekt Neue Mitte Bickenbach in unser Portfolio aufnehmen müssen.“



„Die Fremdkapitalquote bei der Finanzierung der geplanten Zukäufe soll maximal 40 Prozent betragen. Nur temporär – das heißt während eines Zeitraums von zwei bis drei Jahren – würden wir eventuell eine höhere Fremdkapitalquote akzeptieren.“



„Im Rahmen eines Verkaufs des Immobilienprojekts Königstraße 51 ist kein Verlust zu erwarten aufgrund des Bodenwerts in Höhe von 2,8 Millionen Euro.“



„Die Gewinnrücklagen sind seit vielen Jahren konstant. Es erfolgte keine Dividendenausschüttung aus diesen Rücklagen.“





