Rockwell Automation präsentiert Innovative Smart-Battery-Fertigung auf der The Battery Show Europe 2025

DÜSSELDORF, Deutschland, 22. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, wird auf der Battery Show vom 3. bis 5. Juni in Stuttgart seine neuesten Innovationen für die intelligente Batterieherstellung vorstellen.

Da Batteriehersteller bestrebt sind, die steigende weltweite Nachfrage zu befriedigen, bietet Rockwell Automation ein umfassendes Lösungsportfolio, um die Konnektivität in der Fertigungshalle zu optimieren, Wartungsprozesse zu verbessern und zur Rationalisierung des Betriebs mit fortschrittlichen Logistiksystemen beizutragen. Zu den Innovationen gehören fortschrittliche Manufacturing Execution System (MES)-Software, KI-gesteuerte Lösungen und digitale Threads für die Produktion von Elektrofahrzeugbatterien.

Auf der diesjährigen Messe werden Besucher am Stand 9-G47 Live-Demonstrationen der Emulate3D Factory Test-Funktionen von Rockwell Automation erleben, die kürzlich auf der Hannover Messe 2025 vorgestellt wurden. Durch die Integration von NVIDIA Omniverse APIs und OpenUSD definiert diese innovative Lösung die Technologie des digitalen Zwillings neu, indem sie virtuelle Steuerungstests im Werksmaßstab ermöglicht. Damit können Hersteller ihre Automatisierungssysteme testen und optimieren, bevor die Geräte installiert werden, was die Effizienz steigert und die Risiken bei der Implementierung reduziert.

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist der digitale Batteriepass, der in Zusammenarbeit mit Circulor entwickelt wurde. Die digitale Lösung gewährleistet die Rückverfolgbarkeit über die gesamte Batterie-Lieferkette, von der Rohstoffgewinnung bis zur Auslieferung des Endprodukts, und unterstützt damit weltweit Initiativen zur Einhaltung von Vorschriften und zur Nachhaltigkeit.



Rockwell Automation stärkt sein Ökosystem auch weiterhin durch Partnerschaften mit führenden Batterieherstellern, wie jüngst durch die Zusammenarbeit mit dem britischen Unternehmen IONETIC, einem Startup-Unternehmen, das maßgeschneiderte Batteriepakete für Elektrofahrzeuge erschwinglich und zuverlässig macht.





Darüber hinaus wird Peter Mair, principal director EMEA automotive & tire, EV bei Rockwell Automation, einen Vortrag zum Thema „Driving Decarbonization with the Digital Thread" halten, inklusive Beispielen und Fallstudien zu Design mit Nachhaltigkeit, Energiemanagement mit KI, digitalem Produktpass und Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette, die den Teilnehmern wertvolle Einblicke in die Rolle digitaler Technologien bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen bieten wird.