ROUNDUP/Ifo Stimmung hellt sich auf - 'Wirtschaft fasst langsam wieder Tritt' Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai weiter aufgehellt und den höchsten Wert seit fast einem Jahr erreicht. Das Ifo-Geschäftsklima legte um 0,6 Punkte auf 87,5 Punkte zu, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in München mitteilte. …