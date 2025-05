Freenet verdient zum Jahresstart weniger - Aktie stürzt ab

BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet ist überraschend schwach ins Jahr gestartet. Im ersten Quartal stieg der Umsatz nur leicht, und der Gewinn ging sogar zurück. Die Freenet-Spitze um Vorstandschef Christoph Vilanek zeigte sich dennoch zuversichtlich, den Gewinn im Tagesgeschäft 2025 wie geplant zu steigern. So gewann Freenets Fernsehangebot Waipu.tv nach dem Rekordjahr 2024 weitere Neukunden. An der Börse kamen die Nachrichten am Donnerstag jedoch schlecht an.

Die Freenet-Aktie verlor am Vormittag zuletzt rund 15 Prozent auf 30 Euro und war damit größter Verlierer im MDax , dem Index der mittelgroßen Werte. Damit näherte sich ihr Kurs wieder seinem Zwischentief von Anfang April, auf das er im Zuge des globalen Zoll-Gewitters gefallen war. Seither hatte er sich allerdings wieder deutlich erholt. Selbst nach dem Absturz vom Vormittag wurde das Freenet-Papier noch etwa 9 Prozent höher gehandelt als zum Jahreswechsel.