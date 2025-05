Ganztag an Grundschulen Milliardentopf bis 2029 Milliardenschwere Fördergelder für Ganztagsangebote an Grundschulen sollen bis 2029 und damit zwei Jahre länger als bisher geplant an Länder, Kommunen und Schulträger fließen. Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) sagte bei der ersten Beratung …