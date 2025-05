Trump prüft milliardenschweren Börsengang von Fannie Mae und Freddie Mac

US-Präsident Donald Trump hat Spekulationen über eine Rückkehr von Fannie Mae und Freddie Mac an die Börse befeuert. In einem Truth-Social-Post erklärte er, er erwäge "sehr ernsthaft", die beiden seit 2008 verstaatlichten Hypothekenfinanzierer wieder zu privatisieren.

Fannie und Freddie spielen eine zentrale Rolle im US-Hypothekenmarkt, indem sie von Banken vergebene Immobilienkredite bündeln und als mit einer staatlichen Garantie versehene Wertpapiere weiterverkaufen. Diese Funktion sorgt dafür, dass Banken 30-jährige Festzinsdarlehen anbieten können – ein Herzstück des amerikanischen Immobilienmarktes. Seit dem Beinahezusammenbruch während der Finanzkrise 2008 stehen beide Firmen unter staatlicher Aufsicht.

Ein möglicher Börsengang könnte Einnahmen in dreistelliger Milliardenhöhe generieren, schätzen Banker. Der Hedgefonds-Milliardär und Trump-Unterstützer Bill Ackman, dessen Pershing Square Capital Management in die Entitäten investiert ist, beziffert den Gewinn für die US-Regierung auf etwa 300 Milliarden US-Dollar. Das könnte der "größte Deal der Geschichte" werden, schwärmt Ackman.

Ein Vorschlag, der in den letzten Monaten unter Mitgliedern von Trumps Team kursierte, schätzt den Wert der privatisierten Unternehmen auf über 330 Milliarden US-Dollar, wobei der Anteil der Regierung mehr als 250 Milliarden US-Dollar betragen würde. Nach diesem Plan würden Fannie und Freddie zusätzliche 20 bis 30 Milliarden US-Dollar von neuen Investoren einsammeln, was einem der größten Börsengänge aller Zeiten gleichkommen würde.

Die Ankündigung fällt in eine Phase, in der Trump mit Widerstand aus dem eigenen Lager gegen seine Steuersenkungspläne zu kämpfen hat. Ein Börsengang von Fannie und Freddie könnte Milliarden in die Staatskasse spülen – ein Argument gegenüber fiskalisch konservativen Republikanern, die sich angesichts wachsender Defizite skeptisch zeigen.

Doch die Pläne sind nicht ohne Risiken. Kritiker warnen, dass eine unklare oder reduzierte Staatsgarantie Anleger verschrecken und die Nachfrage nach hypothekarisch gesicherten Wertpapieren dämpfen könnte. Die Folge wären steigende Renditeforderungen – und letztlich höhere Hypothekenzinsen für Verbraucher.

Laut Marktumfragen könnten die Zinsen dadurch um 0,5 Prozentpunkte oder mehr steigen. Zuletzt lag der durchschnittliche Zinssatz für 30-jährige Hypothekendarlehen laut Freddie Mac bei 6,81 Prozent. Die Konsequenz wäre, dass es noch unerschwinglicher für Amerikaner wäre, eine Immobilie zu kaufen. Schon jetzt ist ein jährliches Haushaltseinkommen von mindestens 117.000 US-Dollar für den Immobilienkauf notwendig, wie aus einer Bankrate-Studie hervorgeht.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion