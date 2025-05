QMET unterzeichnet Vereinbarung zur Übernahme des Explorationsprojekts Colchester mit natürlichen Wasserstoffvorkommen unmittelbar neben QIMCs Wasserstoffprojekt Nova Scotia

Abbildung 1: Karte mit Rohstoffkonzessionen von QMET

Abbildung 2: Geologische Karte mit Claims von QMET

Gemäß den Bedingungen der Übernahmevereinbarung hat das Unternehmen den Verkäufern im Tausch gegen das Projekt Colchester eine nicht refundierbare Summe von 25.000 $ in bar bezahlt und 8.000.000 Stammaktien übertragen. Zudem hat das Unternehmen bestimmten Verkäufern eine Royalty von 2,0 % auf den Umsatz aus dem Verkauf von Wasserstoff oder anderen Rohstoffen des Konzessionsgebiets (die „Verkäufer-Royalty“) gewährt. 50 % der Verkäufer-Royalty kann für eine Summe von 2.000.000 $ zurückgekauft werden.

Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der CSE. Die Verkäufer sind mit dem Unternehmen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz verbunden. Alle ausgegebenen Wertpapiere sind ab dem Ausgabedatum an eine Haltedauer von vier Monaten und einen Tag gebunden.

Über QMET

Die Explorationsprogramme von Q Precious & Battery Metals in Quebec werden von Herrn Dr. Mathieu Piche, OGQ, von seinem Büro in Val-d'Or aus beaufsichtigt. Er bekleidet im Unternehmen die Funktion eines Direktors. QMET ist zu 100 % in Besitz der Mineralclaims in Quebec und vor allem an kritischen Metallen und Edelmetallen sowie natürlichem Wasserstoff interessiert. Zu den Projekten des Unternehmens zählen das Goldprojekt McKenzie East, das Projekt LaCorne South mit Vorkommen kritischer Rohstoffe und das Projekt Matane mit natürlichen Wasserstoffvorkommen. Die Projekterschließung erfolgt in strategischer Zusammenarbeit mit der Firma Quebec Innovative Materials Corp.