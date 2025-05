JEFFERIES stuft GENERALI SPA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Der italienische Versicherer habe die Erwartungen alles in allem leicht übertroffen, schrieb Philip Kett in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Resultate seien zudem von hoher Qualität, da sowohl die zugrundeliegenden Schäden als auch die Kosten zurückgegangen seien. Dies habe den geringeren Vorteil durch die Höhe des Abzinsungssatzes ausgeglichen. Insgesamt hat der Experte den Eindruck, dass der Konzern einen guten Start für den neuen Strategieplan hingelegt hat./rob/la/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2025 / 03:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2025 / 03:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Assicurazioni Generali Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 32,70EUR auf Tradegate (22. Mai 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.