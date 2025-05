Expertise kennt kein Alter / Zu alt, zu teuer - und nicht teamfähig: Altersbilder zwischen Vorurteil und Realität (FOTO)

Mannheim (ots) -



- Unternehmen schätzen Erfahrung und Know-how von Seniorfachkräften

- Sichtweisen auf Seniorfachkräfte gehen auseinander

- Ältere Fachkräfte sind in allen Unternehmensbereichen beschäftigt



Angesichts des zunehmenden Fachkräftemangels stehen viele Unternehmen vor einer

wachsenden Herausforderung: Ausgeschriebene Stellen bleiben unbesetzt, weil

schlicht das Personal fehlt. Der demografische Wandel verschärft diese

Entwicklung dramatisch. Wenn die geburtenstarken Babyboomer bis 2035 in den

Ruhestand gehen, könnten bis zu sieben Millionen Arbeitskräfte auf dem deutschen

Arbeitsmarkt fehlen - eine Lücke, die durch Zuwanderung oder Ausbildung allein

kaum zu schließen sein wird.





Eine naheliegende, aber bislang weitgehend unterschätzte Lösung liegt imverstärkten Einsatz älterer Fachkräfte. Viele von ihnen bringen nicht nurlangjährige Erfahrung mit, sondern sind sofort verfügbar und benötigen kaumEinarbeitung - und sind damit prädestiniert, als Troubleshooter drängendeHerausforderungen in der IT, im Kundendienst oder der Wartung komplexer Anlagenzu lösen. Diese Kompetenzen und Potenziale bleiben aber oft ungenutzt.Stattdessen sehen sich ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hartnäckigenVorurteilen ausgesetzt: Sie gelten als weniger belastbar, nicht mehr lernfähigoder gar als Innovationsbremse.Was ist dran an diesem Bild? Welche Erwartungen werden an Seniorfachkräftewirklich gestellt? Wo gibt es noch Vorurteile? Der Personaldienstleister Hayshat im Februar 2025 in zwei Umfragen untersucht, wie UnternehmenSeniorfachkräfte tatsächlich wahrnehmen - und mit welchen Vorurteilen diesekonfrontiert sind.Unternehmen schätzen Know-how und Zuverlässigkeit, aber auch Krisenerfahrung undPersönlichkeitDie aktuelle Befragung von über 500 Führungskräften zeigt ein klares Bild:Ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden in Unternehmen durchausgeschätzt - und zwar für Qualitäten, die in der heutigen Arbeitswelt zunehmendan Bedeutung gewinnen. An erster Stelle steht dabei die langjährigeBerufserfahrung (53 %), dicht gefolgt vom hohen fachlichen Know-how (41 %) undeiner ausgeprägten Zuverlässigkeit (36 %). Besonders in wirtschaftlichunsicheren Zeiten zählt auch ein oft unterschätzter Faktor: die Krisenerfahrung.Fast ein Viertel der Befragten (23 %) betont die besondere Resilienz ältererFachkräfte im Umgang mit herausfordernden Situationen. Die Liste dieser Vorteileist lang - und die Zahl der Skeptiker gering: Nur 2 Prozent der Entscheidendensehen überhaupt keinen Nutzen im Einsatz von Mitarbeitenden über 60 Jahren.Entsprechend hoch fällt der Stellenwert aus, den Unternehmen dieser Altersgruppe