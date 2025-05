Zollstreit bremst laut Bundesbank

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Mini-Wachstum zu Jahresbeginn sieht die Bundesbank die Exportnation Deutschland "im Zollsturm" vor schwierigen Zeiten. "Im zweiten Quartal könnte die deutsche Wirtschaft in etwa auf der Stelle treten", prognostiziert die Notenbank in ihrem jüngsten Monatsbericht. "Vielfältige Belastungsfaktoren bestehen fort, und mit der verschärften Zollpolitik der US-Regierung kommt zusätzlicher Gegenwind hinzu."

Höhere Zölle auf Einfuhren in die USA sind eine zusätzliche Belastung für Deutschlands Exporteure, die aktuell ohnehin mit schwacher Nachfrage auf den Weltmärkten zu kämpfen haben. Das Erstarken des Euro infolge der US-Handelspolitik verteuert zudem Produkte von Firmen aus dem Euroraum auf den Weltmärkten tendenziell. Das könnte in der Folge die Ausfuhren von Waren "Made in Germany" und damit das hiesige Wirtschaftswachstum dämpfen.