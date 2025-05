Infrastruktur-Offensive geht nur mit Rohstoff-Offensive / Brückentag ohne Brücken?

Berlin (ots) - Es wird ein Brückentag mit Botschaft: Unter dem Motto "Ohne

Rohstoffe keine Infrastruktur" macht der Bundesverband Mineralische Rohstoffe

(MIRO) am Brückentag nach Christi Himmelfahrt (30. Mai) auf ein zentrales, aber

oft übersehenes Thema aufmerksam: Die langfristige Sicherung der regionalen

Rohstoffversorgung für die Umsetzung der kommenden Bau- und

Infrastrukturprojekte in Deutschland.



"Unsere Straßen, Brücken, Schienen und Schulen brauchen mehr als gute Pläne -

sie brauchen verlässlich verfügbare, heimische Baurohstoffe. Nur wenn die

Politik heute verlässlich den Rahmen für regionale Rohstoffgewinnung schafft,

können wir morgen bauen, was wir versprechen", sagt Susanne Funk aus der

MIRO-Geschäftsführung. Gerade am Brückentag wird sichtbar, wie abhängig moderne

Mobilität von intakter Infrastruktur ist. Deshalb nutzt MIRO den symbolischen

Tag, um mit deutlichen Botschaften auf den politischen Handlungsdruck

hinzuweisen. Denn: Es geht um mehr als Symbolik. Laut Berechnungen des

Bundesverbands Baustoffe - Steine und Erden wird allein das geplante

Infrastrukturpaket der Bundesregierung in den kommenden Jahren einen

zusätzlichen Bedarf an mineralischen Rohstoffen im dreistelligen

Millionen-Tonnen-Bereich erzeugen. Gleichzeitig wächst der politische und

gesellschaftliche Druck auf die dafür zuständigen Gewinnungsbetriebe, deren

Gewinnungspotenzial kontinuierlich beschnitten wird: Flächen gehen verloren,

Ersatz wird kaum ausgewiesen, Genehmigungen dauern ewig oder bleiben aus.



Ein Milliarden-Sondervermögen braucht Millionen Tonnen Rohstoffe



Die Brückentag-Kampagne am 30. Mai setzt gezielt auf Social Media: Kurze,

aufmerksamkeitsstarke Botschaften und Visuals werden zeigen, wie kritisch die

Versorgungslage bereits ist - und wie groß das Risiko, wenn jetzt nicht

gehandelt wird. Adressaten sind Politik, Medien und Gesellschaft. Denn wenn

Deutschland beim Infrastrukturaufbau vorankommen will, braucht es eine

Beschleunigung von Genehmigungsverfahren und eine klare rohstoffpolitische

Strategie - für Versorgungssicherheit, Klimaschutz und regionale

Wirtschaftskraft.



Zum Brückentag am 30. Mai wollen wir mobilisieren!



MIRO ruft die Medien auf, den "Brückentag mit Botschaft" zu begleiten und damit

diesem Thema mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, weil es das Fundament für alle

Infrastrukturprojekte bildet - im wahrsten Sinne des Wortes.



Pressekontakt:



Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. - MIRO

Susanne Funk (Geschäftsführerin Politik & Kommunikation)

Tel.: 030 2021 5660

mailto:berlin@bv-miro.org

Sascha Kruchen (Pressearbeit)

Tel.: 0171 8139799

mailto:kruchen@bv-miro.org

http://www.bv-miro.org



