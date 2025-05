5 Top-Trends im digitalen Vertrieb 2025 - Was Selbstständige jetzt wissen müssen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Digitale Trends verändern heute nahezu alleUnternehmensbereiche - der Vertrieb bildet da keine Ausnahme. Vor diesemHintergrund hat Marvin Flenche, Geschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH,mit umsatz.io eine Softwarelösung entwickelt, die speziell auf die Anforderungenkleiner und mittelständischer Unternehmen im Vertrieb zugeschnitten ist. DasCRM-System unterstützt bei der Strukturierung von Vertriebsprozessen und soll sozu effizienterem Arbeiten und stabilem Umsatzwachstum beitragen. WelcheEntwicklungen Selbstständige im digitalen Vertrieb 2025 besonders im Blickbehalten sollten, verrät der Vertriebsexperte im Folgenden.Für Selbstständige, digitale Dienstleister und Coaches wird der digitaleVertrieb zunehmend zum entscheidenden Erfolgsfaktor. Gleichzeitig stehen vielevor wachsenden Herausforderungen: Die Zahl an Kanälen und Tools nimmt ständigzu, Technologien entwickeln sich rasant weiter - und die Erwartungen derKundschaft steigen. Diese Dynamik trifft auf eine wirtschaftlich unsichere Lage:Viele potenzielle Kunden agieren zurückhaltend, treffen Entscheidungen langsamerund hinterfragen Ausgaben kritischer. Kleine und mittelständische Unternehmengeraten dadurch doppelt unter Druck. Sie müssen aktuelle Trends im Vertriebumsetzen, ohne dabei die nötigen Ressourcen oder das Know-how zu verlieren."Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, das volle Potenzial ihresVertriebs auszuschöpfen", betont Marvin Flenche, der Gründer und Geschäftsführerder A&M Sales Solutions GmbH. "Leider fehlt ihnen häufig der klare Überblick, ummit den aktuellen Trends Schritt zu halten.""Gerade in dieser Situation brauchen Unternehmen einfache, aber effektiveLösungen, um den Überblick zu behalten und flexibel auf Veränderungen im Marktreagieren zu können", fährt der Experte fort. Für die Kunden der A&MUnternehmerberatung hat Marvin Flenche mit umsatz.io eine Softwarelösungentwickelt, die die Einfachheit einer Excel-Tabelle und die Funktionsvielfalteines CRM-Systems vereint. Dadurch erhalten auch kleine und mittelständischeUnternehmen die Möglichkeit, das volle Potenzial ihres Vertriebs auszuschöpfen.Mit dieser Lösung sparen Unternehmen nicht nur wertvolle Ressourcen, sondernkönnen auch schnell bessere Umsätze erzielen, um das Unternehmenswachstum zufördern. Das System ist vielseitig einsetzbar, benutzerfreundlich und flexibelanpassbar. Besonders geeignet ist es für Selbstständige und Unternehmen mitweniger als 50 Mitarbeitern. Damit bietet umsatz.io eine bislang einzigartigeKombination aus Komfort und Funktionalität - genau das, was im digitalenVertrieb entscheidend ist. Welche Vertriebstrends 2025 besonders prägend sind,