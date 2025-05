Canada Life erhält aktuelle Höchst-Bewertung AA / Assekurata-Rating (FOTO)

Köln (ots) - Begründung:



- Überdurchschnittliches Wachstumspotenzial

- Ausgereiftes Risikomanagement

- Wettbewerbsvorteil durch erfolgreiche Bestandsmigration auf modernes

Verwaltungssystem



Mit der Note "AA" hat der Lebensversicherer Canada Life zum vierten Mal in Folge

ein sehr starkes Bonitätsrating der deutschen Assekuranz-Ratingagentur

Assekurata erhalten. Der Ausblick bleibt stabil. Dies ist die höchste

Bonitätsnote, die Assekurata derzeit vergibt.





Im Rating-Bericht führt Assekurata die überdurchschnittlichen

Wachstumspotenziale der Canada Life an. Die geeignete Basis dafür sieht die

Rating-Agentur in der Produkt- und Vertriebspositionierung der Canada Life. Dazu

gehört ein breit aufgestelltes Produktportfolio mit für Kunden attraktiven

Produktmerkmalen, wie etwa Altersvorsorgekonzepte mit überdurchschnittlichen

Ablaufrenditen sowie Biometrieversicherungen mit über die Laufzeit garantiertem

Beitrag. Auch die gefestigten Beziehungen zu Vertriebspartnern kämen Canada Life

zugute. Trotz schwacher konjunktureller Rahmenbedingungen und unsicherer

Kapitalmarktbedingungen sieht Assekurata keine Anzeichen dafür, dass die

Finanzposition der Canada Life dadurch wesentlich beeinträchtigt wird.



Die Rating-Agentur betont die erheblichen Investitionen im IT-Bereich, die

Canada Life in den letzten Jahren getätigt hat, um ihre Service-Infrastruktur

und Flexibilität bei der Produktgestaltung zu stärken und langfristig

profitables Wachstum sicherzustellen. Die erfolgreich abgeschlossene

Bestandsmigration auf ein modernes Verwaltungssystem stelle einen

Wettbewerbsvorteil dar, der das Service- und Produktmanagement unterstütze.



Neben dem ausgereiften Risikomanagement hebt Assekurata zudem die Robustheit der

Solvenzausstattung von Canada Life gegenüber externen Marktschocks hervor. So

sei die Solvenzlage deutlich weniger anfällig gegenüber möglichen

Stressszenarien, insbesondere einem Zinsschock, als bei traditionellen deutschen

Lebensversicherern. Die finanzielle und organisatorische Position des

Unternehmens würde auf Konzernebene noch durch die Einbindung in die

finanzstarke Great-West Lifeco-Gruppe gestärkt.



"Große Finanzstärke ist keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr freuen wir uns,

dass Assekurata unsere Bonität nun schon zum vierten Mal in Folge mit AA

bewertet", kommentiert Dr. Igor Radovic, Vorstand bei Canada Life. "Gerade in

bewegten Zeiten ist es für Berater und ihre Kunden gut zu wissen, dass man sich

getrost auf uns verlassen kann - heute und morgen. Top-Ratings sind für uns

nicht nur eine Auszeichnung, sondern ein Ansporn: Für unsere Zukunftsfähigkeit

tun wir eine Menge und treiben die Modernisierung unserer Leistungen und

Services stetig und konsequent voran."



